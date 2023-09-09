Oppo, Çin pazarında yeni bir A serisi akıllı telefonun yakın bir zaman içinde tanıtılacağı konusunda beklentileri artırıyor. İddialara göre, Oppo A2 Pro adını taşıyan bu cihazın tanıtımı bir hafta içinde yapılacak. Telefonun teknik özellikleri, sosyal medya platformu Weibo üzerinden sızdırıldı ve dikkat çekici detaylar içeriyor.

Oppo A2 Pro’nun en önemli özelliklerinden biri, 6,7 inç boyutundaki Full HD+ AMOLED ekranının 120Hz yenileme hızına sahip olması oluyor. Bu, akıcı bir görüntü deneyimi sunacak ve kullanıcıları etkileyici bir ekran performansıyla karşılayacak gibi görünüyor. Ancak, Oppo henüz bu özellikleri resmi olarak onaylamış değil.

Telefonun iddia edilen özelliklerine göre, 15 Eylül’de piyasaya sürülmesi bekleniyor. Ayrıca, cihazın kavisli kenarlara sahip olduğu ve 5.000mAh pil kapasitesine sahip olabileceği söyleniyor. Bu, uzun bir pil ömrü sunacak ve kullanıcıların daha uzun süre cihazlarını kullanmalarına olanak tanıyacaktır.

Oppo A2 Pro’nun depolama ve bellek açısından da iddialı olduğu belirtiliyor. 12 GB’a kadar RAM ve 512 GB depolama alanı sunması bekleniyor, bu da kullanıcılara geniş veri depolama ve hızlı performans sağlayacaktır.

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Cihazın görselleri, arka tarafta bulunan üçlü kamera kurulumuna işaret ediyor. Ancak, kamera özellikleri hakkında henüz net bir bilgi yok. Diğer yandan, Oppo A38 isimli bir başka Oppo modeli de Hindistan pazarına sunuldu. Bu telefon, uygun bir fiyatla kullanıcılara sunuluyor. Sekiz çekirdekli MediaTek Helio işlemci, hızlı şarj desteği, ve parlak bir LCD ekran gibi özelliklere sahip olan Oppo A38, kullanıcıların dikkatini çekmeyi hedefliyor. Telefonun kamera özellikleri ve renk seçenekleri de kullanıcılara çeşitlilik sunuyor. Bakalım OPPO’nun bu hamlesine vivo cephesinden yanıt gelecek mi?

İçindekiler OPPO A2 Pro özellikleri

OPPO A2 Pro özellikleri

6.7 inç büyüklüğünde 2412 x 1080 çözünürlüğünde 120Hz yenileme hızlı AMOLED ekran

Sekiz Çekirdekli MediaTek Dimensity 1080 6 nm işlemci

Mali-G68 MC4 GPU

256GB ile 8GB RAM

256GB / 512GB depolama ile 12GB RAM

Android 13

64MP arka kamera, 2MP derinlik kamerası

8MP öne bakan

Ekran içi parmak izi sensörü

Boyutlar: 162,66×74,28×7,99 mm – Ağırlık: 190g

5G SA/NSA, Çift 4G VoLTE, Wi-Fi 6 802.11 ax (2,4 GHz + 5 GHz), Bluetooth 5.2, GPS/ GLONASS/ Beidou, USB Type-C

5000mAh kapasiteli batarya