Çinli teknoloji devi OPPO bu sefer karşımıza uygun fiyatlı telefonu OPPO A38 ile çıktı. Peki, 130 dolara satılacak olan bu telefon özellikleri ile bizlere neler sunuyor? Gelin detaylara bakalım.

Oppo A38, 90Hz yenileme hızına sahip 6,56 inç büyüklüğünde HD+ çözünürlüğünde IPS LCD ekranla geliyor. Bu ekran, canlı görseller sunmanın yanı sıra DCI-P3 ve sRGB renk gamının %100’ünü kapsayarak zengin ve doğru renkleri sağlıyor. Cihaz, MediaTek Helio G85 işlemci tarafından destekleniyor ve 4 GB RAM ile birleştirilmiş. Bu kombinasyon, uygulamaları sorunsuz çalıştırma ve hızlı tepki verme yeteneği sunuyor.

Oppo A38, 64 GB dahili depolama alanı ile geliyor ve microSD kart kullanarak 256 GB’a kadar genişletilebilir, böylece kullanıcılar daha fazla veri ve medya depolayabilirler.

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Telefonun kamera bölümünde, sanatsal çekimler için 2 MP portre lensi ile desteklenen 50 MP ana kamera bulunuyor. Ayrıca, ön tarafta selfie’ler ve görüntülü görüşmeler için 5 MP’lik bir kamera mevcut.

Oppo A38, 5.000mAh kapasiteli bir pile sahiptir ve 33W SuperVOOC şarj cihazı ile hızlıca şarj edilebilir. Bu, uzun pil ömrü ve hızlı şarj imkanı sunar. Geniş Bağlantı Seçenekleri: Cihaz, çift SIM desteği, 4G VoLTE, Wi-Fi, Bluetooth 5.0, GPS, USB-C bağlantı noktası ve 3,5 mm ses girişi gibi bir dizi bağlantı seçeneği sunuyor. Oppo A38, kullanıcıların cihazlarını güvende tutmalarını sağlayan yana bakan bir parmak izi sensörüne sahip.

İçindekiler OPPO A38 özellikleri

OPPO A38 özellikleri

6,56 inç büyüklüğünde 1612×720 piksel çözünürlüğünde 90 Hz tazelemeli LCD ekran

Sekiz Çekirdekli MediaTek Helio G70 12 nm işlemci (2 x2 GHz Cortex-A75 + Hexa 1,7 GHz 6 x Cortex-A55 CPU)

ARM Mali-G52 2EEMC2 GPU

4 GB LPDDR4X RAM

128 GB eMMC 5.1 depolama

microSD ile 1 TB’a kadar genişletilebilir bellek

50 MP f/1,8 diyafram açıklığına sahip arka kamera, 2 MP f/2,4 diyafram açıklığına sahip portre kamerası

f/2.0 diyafram açıklığına sahip 5 MP ön kamera

Boyutlar: 163,74×75,03×8,16 mm

Ağırlık: 190g

Çift 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ac (2,4 GHz + 5 GHz), Bluetooth 5.3, GPS, USB Type-C

33W SuperVOOC hızlı şarjlı 5000mAh pil