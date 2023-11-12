Oppo bir süredir uygun fiyatlı modeli olacak olan Oppo A2 5G üzerinde çalışıyordu. Akıllı telefon hakkında birçok sızıntı duymuştuk. Geldiğimiz noktada bugün ise akıllı telefon Çin pazarında satışa sunuldu. Detaylara bakalım.

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Akıllı telefon birçok başka markadan alışageldiğimiz bir tasarım ile birlikte geliyor. Arka tarafta bizleri iki kamera modülünün içerisinde üç arka kamera karşılıyor. Bu kamera modüllerinin yanında ise LED bir flaş bulunuyor. Kamera modülünün alt kısmında “INNOVATIVE AI CAMERA” yazısı bizleri karşılıyor.

Oppo A2 5G neler sunuyor?

Oppo A2 5G, 2400×1080 çözünürlükte bir ekran ile birlikte geliyor. Bu ekran 90hz ekran yenileme hızını ve 180hz dokunmatik örnekleme oranını destekliyor. 6.72 inç büyüklüğündeki ekranda IPS LCD bir ekran paneli kullanılıyor. Panda Glass ekran korumasına sahip olan akıllı telefon 680 nit parlaklığa kadar çıkabiliyor.

Oppo A2 5G, kaputun altında MediaTek Dimensity 6020 yonga seti ile birlikte geliyor. Bu yonga setine LPDDRx RAM ve UFS 2.2 dahili depolama eşlik ediyor. Akıllı telefon iki farklı varyasyon ile birlikte geliyor:

12 GB RAM + 256 GB dahili depolama

12 GB RAM + 512 GB dahili depolama

Batarya tarafında ise akıllı telefon 33W kablolu şarj hızına sahip 5000 mAh büyüklüğünde bir batarya ile birlikte geliyor.

Kamera özelliklerine gelecek olursak akıllı telefon 50 MP ana kamera ve bu ana kameraya eşlik eden 2 MP çözünürlüğünde bokeh kamerası ile birlikte geliyor. Ön tarafta ise selfieler ve görüntülü aramalar için 8 MP çözünürlüğünde bir ana kamera bulunuyor.