Oppo A1k: Uygun fiyatlı Oppo

Oppo çıkardığı üst düzey telefonları ile bizleri karşılarken, ülkemizde de bu telefonlar için fiyatları oldukça yüksek tutmuştu. Şirketin Rusya’da tanıttığı yeni Oppo A1k modeli uygun fiyatlı bir model olacak.

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Oppo A1k özellikleri

Oppo’nun yeni uygun fiyatlı telefonu A1k ile alt seviye telefon kullananlara hitap edeceği görülüyor. Şirketin Rusya’da düzenlediği lansmanda tanıttığı cihaz, %87,43 ekran kasa oranıyla su damlası olarak adlandırdığımız çentik yapısına sahip. Kenarlarında çok küçük çerçeveler bulunan cihazın, çene kısmında ise kalın bir çerçeveye yer verilmiş gibi görünüyor.

6.1 inçlik HD+ bir ekran ile bizleri karşılayan A1k, ColorOS 6.0 altyapısı ile Android 9 Pie ile kutusundan çıkıyor. Uygun fiyata sahip olmasının gerekliliklerinden biri olarak MediaTek’in Helio P22 yonga setini kullanan cihaz, 2 GB RAM ve 32 GB depolama alanına sahip. Arka tarafında 8 MP çözünürlüğe f/2.2 diyafram açıklığına sahip bir kamera sensörünü barındıran cihazın ön tarafında f/2.0 diyafram açıklığına sahip 5 MP çözünürlükte kamera kullanılmış durumda.

Oppo A1k fiyatı

4000 mAh gibi büyük bir bataryaya sahip cihaz, uzun kullanım ömrünü bizlere sunacak gibi görünüyor. Ayrıca cihazın eksi özelliklerinden biri olarak Micro USB bağlantısına sahip olduğunu da söylemeden geçmeyelim. Siyah ve Kırmızı olarak satışa çıkacak Oppo A1k, 156 dolara eşit gelen 9.990 Rus Rublesi gibi fiyata satılacak. Bu fiyat ülkemizde 900 TL’ye tekabül ediyor.