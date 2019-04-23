Lenovo Z6 Pro tanıtıldı

Lenovo bugün gerçekleştirdiği etkinlikle birlikte Lenovo Z6 Pro modelini resmi olarak tanıttı. Şirketin Lenovo Z5 Pro GT‘den sonra ikinci Snapdragon 855 yongasına sahip cihazı Lenovo Z6 Pro oldu.

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Lenovo Z6 Pro özellikleri

Lenovo Z6 Pro, 6.39 inçlik AMOLED bir ekran ile Full HD+ çözünürlüğü bizlere sunuyor. Bu erkanda altıncı nesil ekrandan parmak izi okuma sensörü kullanılırken, DCI-P3 geniş renk gamı ve HDR10 özelliklerini destekliyor. Gücünü bu yılın amiral gemisi yonga seti olan Snapdragon 855‘ten alan cihazın, 6/8/12 GB RAM RAM ve 128/256/512 GB depolama alanına sahip varyasyonları bulunuyor.

ZUI 11 tabanlı Android 9 Pie ile kutusundan çıkacak olan Z6 Pro, en iyi hale getirilmiş Game Turbo hızlandırma desteğini bizlere sunuyor. USB-C üzerinden 27W hızlı şarj destekleyen cihaz, 4.000 mAh kapasiteye sahip bir bataryayı da içerisinde bulunduruyor. Ayrıca cihazın sıcaklık dengesini korumak için sıvı soğutma sistemi kullanılırken, bu soğutma kısmı bakır borular üzerinden gerçekleşeceği de açıklananlar arasında.

Lenovo Z6 Pro kamera özellikleri

Damla çentik olarak adlandırdığımız cihazın ön tarafında bulunan çıkıntıda tek bir kamera sensörü yer alırken bu kamera sensörü f/2.0 diyafram açıklığına sahip 32 MP çözünürlükte bir sensör olarak bizleri karşılıyor. Bu kamera yapay zeka destekliği ile diğer Lenovo modellerine göre daha iyi selfie fotoğraflar çekmemizi sağlayacak.

Lenovo Z6 Pro‘nun arka tarafında dört adet kamera yer alıyor. Ana kamera olarak 48 MP çözünürlüğe sahip f/1.8 diyafram açıklığında bir sensör olarak karşımıza çıkarken, 128 derece gibi oldukça geniş açıya sahip 16 MP sensörde cihazda bulunuyor. Üçüncü kamera olarak 8 MP çözünürlüğe sahip sekiz eksenli OIS’i olan bir sensör kullanılırken, 2 MP çözünürlüğünde ise bir telefoto lense yer verilmiş durumda.

Arka tarafında bulunan kameralar sayesinde oldukça fazla çekim özelliklerine sahip Z6 Pro, gece modu, süper makro çekim ve süper geniş açı fotoğraflar çekmenize izin veriyor. Video kısmında AI Hyper özelliği kullanılırken, bu özellikle birlikte hem ön hemde arka kameradan aynı anda video çekme özelliğini bizlere sunuyor.

Lenovo Z6 Pro fiyatı ve çıkış tarihi

6 GB RAM + 128 GB depolama : 2,899 Yuan (431 dolar)

8 GB RAM + 128 GB depolama : 2,999 Yuan (446 dolar)

8 GB RAM + 256 GB depolama : 3,799 Yuan (565 dolar)

12 GB RAM + 512 GB depolama : 4,999 Yuan (744 dolar)

Kırmızı-Siyah ve Yeşil-Mavi degrade renk seçeneklerine sahip olacak cihaz, 29 Nisan saat 10:00’da Çin‘de satışa çıkacak.