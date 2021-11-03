OPPO A16 Modelini Tüketicilerle Buluşturdu

OPPO A16 modeli, giriş segmentindeki şık tasarım sunarken 5000mAh pili, HD+ Göz Koruyucu Ekranı ve Yapay Zeka Üçlü Kamerası ile dikkatleri üzerine çekiyor.

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A Serisi’nin yeni modeli A16’yı piyasaya sunuldu. Giriş segmentinde şık bir görünümle performans sunan OPPO A16, günlük ihtiyaçlarından ödün vermeyen akıllı telefon kullanıcıları için dikkatleri üzerine çekiyor. OPPO A16’nın 6,52 inç büyüklüğündeki Göz Koruyucu Ekranı, en sevdiğiniz eğlence içeriklerini izlemenizi sağlıyor. İster internette gezinin ister üçlü kamerasıyla yaşamın en güzel anlarını yakalayın, 5000 mAh pili, OPPO A16’yı güven veren bir akıllı telefon yapıyor.

OPPO A16’yı cebinizden çıkardığınız anda ilk olarak 3D yansımalar göze çarpıyor. Parlaklık ile pratikliği bir arada sunan OPPO A16, ısıyı dağıtan yüksek termal iletken alüminyumdan üretilen bir arka kapağa sahip. Rahatlık sunmasının yanında, lazerle işlenmiş, vakum kaplamalı dekoratif çerçeve ise kapaktaki metalik parlaklığı öne çıkarıyor.8,4 mm kalınlığındaki orta çerçeve hem LCD ekranı hem de 5000 mAh pili olan bir telefon için ince bir yapıya sahip. OPPO A16, moda renklerle birlikte geliyor. Kristal Siyah, derin siyah doku içinde mavi bir renk tonuyla şeffaf bir kristal parlaklık veriyor. İnci Mavisi, enerjiyi ileten metalik, inci gibi parlak bir parıltıyla öne çıkıyor. Renk tercihiniz ne olursa olsun, OPPO A16 size her durumda eşlik ediyor.

OPPO A16, uzun süreli kullanım için üretildiğinden 6,52 inç Göz Koruyucu Ekran ile birlikte geliyor. Böylece, yüksek çözünürlüğü ve parlaklığı sayesinde üstün görseller sunan geniş ekranda, saatlerce oyun oynadıktan sonra bile gözleriniz yorulmayacak. OPPO A16, gün içerisinde ekranı görme zorluğu yaşamamanız için gün ışığı ve ay ışığı ekran seçenekleriyle favori içeriklerin keyfini çıkarmanızı sağlıyor. Akıllı telefonla geçirdiğiniz süre arttıkça, Yapay Zeka Akıllı Arka Aydınlatma özelliği, parlaklık ayarı alışkanlıklarınızı öğrenecek, kişiselleştirilmiş bir akıllı arka ışık deneyimi yaşatacak ve artık parlaklık ayarlarıyla uğraşmanıza gerek kalmayacak.

OPPO A16, 13 MP ana kamera, 2 MP derinlik ve 2 MP makro kameraya sahip. Çekimlerinizi sosyal medyada öne çıkarmak için Parlak Renk Modu’nu açabilirsiniz. Doygunluğu ve parlaklığı kolayca dengeleyebilirsiniz, renk seviyelerini manuel olarak ayarlayabilir veya seyahat, yemek, film ve sonbahar gibi 15 farklı filtreden birini uygulayabilirsiniz. 8MP çözünürlüğe sahip OPPO A16’nın ön kamerası gününüzü aydınlatan selfie’ler çekmenizi sağlarken hem ön hem de arka kameralarda bulunan Yapay Zeka Güzelleştirme özelliği, cilt tonlarını ayarlayarak karedeki herkesi tek tek güzelleştiriyor.

OPPO A16’nın 5000 mAh pili, %100 doluluk ile 34 saat arama veya 21,02 saat YouTube video oynatma süresi sunuyor. Size rahatlık sunmasının yanı sıra, büyük kapasitenin bir başka avantajı da daha az sıklıkta şarj gerektirmesi ve böylece daha uzun pil ömrü sağlaması. OPPO A16, çeşitli güvenlik önlemiyle pilde yaşanabilecek sürprizlerin de önüne geçiyor. Bunlar arasında, kullanıcıların şarj güvenliğini korumak için aşırı şarj ve aşırı deşarj korumaları, kısa devre ve aşırı akım koruması ve şarj koruma tasarımları bulunuyor.

Pil %5 veya altına düştüğünde, Süper Güç Tasarrufu Modu telefonla 1,84 saate kadar telefon konuşması sunuyor. Optimize Edilmiş Yapay Zeka Gece Şarjı kullanıcıların uyku düzenlerine göre bir şarj çözümü oluşturuyor. Ürün kullanımda akıllıca %80’e kadar şarj oluyor ve siz uyanmadan önce, telefonu tamamen şarj etmiş oluyor.

OPPO A16, ColorOS 11.1 arayüzü ile tam ekranda kayan pencereler olarak açık tutmanıza olanak tanıyan FlexDrop gibi esnek ve sezgisel özelliklere sahip. Bu, farklı görevler ve uygulamalar arasında kolayca çoklu görevler yapmanızı sağlıyor, böylece oynadığınız oyunu kesintiye uğratmadan acil mesajlarınızı gönderebiliyorsunuz. OPPO A16, fotoğraf çekerken metinleri ayırt edebilen Google Lens OCR özelliğiyle seyahat ederken farklı dillerdeki metinleri çevirebilmenizi sağlıyor. Sosyal bir yaşam tarzı düşünülerek oluşturulan ve yerleşik Google Nearby’a sahip olan cihaz, OPPO marka dışındaki telefonlarla veri paylaşmanıza da olanak tanıyan Nearby Share işlevini kullanarak başkalarıyla bağlantı kurmanıza da olanak tanıyor.

OPPO ayrıca, OPPO A16’nın yazılım yeteneklerini ve özelliklerini geliştirirken kullanıcılarının gizliliğini ve güvenliğini ön planda tutuyor. OPPO A16, Uygulama Kilidi ile seçilen uygulamaları kilitleme özelliğine sahip. Özel Kasa özelliğiyle fotoğraflarınızı, videolarınızı, belgelerinizi ve daha fazlasını OPPO’nun Özel Kasası’nda saklayabilirsiniz. Ayrıca OPPO A16, sağlamlık sunmak için düşme, su geçirmezlik, radyasyon, iklim, hafif düşme ve sinyal olmak üzere altı ana temel testten, 50’den fazla üretim süreci kontrolünden, 130’dan fazla ultra titiz güvenilirlik testinden ve 320’den fazla deneysel testten geçmiş.

OPPO A6’nın KDV dahil tavsiye edilen satış fiyatı ise 3199TL olarak belirlenmiş durumda.