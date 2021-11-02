Rekabet Kızışıyor | OPPO’da Elektrikli Araç Piyasasına Giriyor!

Hatırlarsanız geçtiğimiz günlerde Xiaomi elektrikli araç piyasasına giriş yaptığını duyurdu. Yakın zamanda birçok markadan duyduğumuz bu atılımı şimdi de OPPO gerçekleştireceğini duyurdu. OPPO yakın zamanda elektrikli araçlar başta olmak üzere birçok yeni araçlarını duyuracak. Detaylarına daha yakından bakalım…

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Elektrikli araç sektörüne girmek için kolları sıvayan OPPO, 26 Ekim’de OPPO Car+ adlı marka tescili başvurusunda bulundu. Elektrikli araçların yanı sıra elektrikli scooter, sürücüsüz araçlar, elektrikli bisiklet, kameralı drone gibi ürünler için de üretim yapacağı biliniyor.

Bir detay daha vermek gerekirse OPPO’dan ayrılan realme’nin de elektrikli araçlar ve sürücüsüz araçlar için üretim yapmaya başlayacağı söyleniyor.

Birçok markanın elektrikli araç sektörüne giriş yapacağını biliyoruz. Beraberinde bu firmaların araçlarını 2024 yılında piyasaya süreceği söylenenler arasında, fakat OPPO için şuan bir tarih belirtmek doğru değil. Ayrıca OPPO’nun ilk araç modelini ne zaman tanıtacağı henüz bilinmiyor.

Elektrikli araçlar ve sürücüsüz araçlar piyasasına adım atan tüm markaların kullanıcılara neler sunacağı hepimiz için bir merak konusu olmaya devam ediyor.

Henüz piyasaya çıkış tarihi belli olmayan OPPO araçları içinde OPPO’nun yapacağı açıklamayı bekleyelim.