Oppo, 2021 League of Legends Dünya Şampiyonası İçin Riot Games ile Ortaklığını Duyurdu

Oppo’nun yaptığı açıklamaya göre şirket, League of Legends Dünya Şampiyonası 2021’e sponsor olmak üzere Riot Games ile ortaklığa gittiğini duyurdu. Bu ortaklık, Oppo’nun küresel e-spor oyuncuları arasındaki marka bilinirliğini daha da artırmasına ve gençlere daha rahat ulaşabilmesine yardımcı olacak. Oppo bu yıl en değerli oyuncu ödüllerini, finallerde üstün bir performansla savaş alanlarına hakim olan profesyonel oyunculara verecek. Oppo ayrıca profesyonel oyuncular ve takımlarla yapılan röportajların yanı sıra oyundaki en önemli anları da izleyicilere sunacak. Böylece izleyiciler, profesyonel oyuncular ve son oynanacak oyunun ilerleyişi hakkında bilgi sahibi olabilecek.

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E-Spor sektörüne Oppo desteği

Oppo Başkan Yardımcısı ve Global Pazarlama Başkanı William Liu, ortaklıkla ilgili şunları söyledi: “Bu yıl da Riot Games ile ortaklığımızı sürdürmekten büyük mutluluk duyuyoruz. League of Legends Oppo’ya, dünya çapında daha fazla oyuncu tarafından tanınmayı sağlayan bir platform sunuyor. Daha da önemlisi, profesyonel oyuncuların istikrarlı duruşu, Oppo’nun ürün ve teknoloji söz konusu olduğunda inovasyon için kararlı yaklaşımına benziyor. Kullanıcılarımız için sürekliliği olan deneyimler sunmaya odaklanıyoruz.”

Riot Games’in Küresel E-spor Başkanı John Needham ise; “Geçen yılki başarılı ortaklığa dayanarak, Oppo’nun League of Legends Dünya Şampiyonası 2021’e sponsor olması bizi heyecanlandırıyor. Oyunun ilk küresel akıllı telefon ortağı olan Oppo, küresel e-spor oyuncuları arasında en etkileyici teknoloji markalarından biri haline geldi. Oppo’nun finallerde izleyicilere neler getireceğini görmek için sabırsızlanıyoruz” dedi.

Oppo, küresel e-spor topluluğuyla daha fazla etkileşim kurmayı amaçlıyor. Ayrıca finallerdeki profesyonel oyuncuların ruhunun, izleyicileri en çılgın hayallerini gerçekleştirmeleri için motive edeceğine inanıyor. Bu yılki finaller, imkansızı başarma ve yeni olasılıklar yaratma cesaretini temsil eden ‘Make/Break’ temasıyla gerçekleşecek. League of Legends Dünya Şampiyonası 2021, 11 ülke ve bölgeden seçkin ekipleri şimdiye kadarki en yüksek ödülleri sunan turnuvaya davet edecek. Turnuva 5 Ekim’de başlayacak ve 6 Kasım’da Engjavegur 8, 104 Reykjavik, İzlanda’da yapılacak finalle sona erecek.