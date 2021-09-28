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OPPO K9 Pro Tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatı
OPPO‘nun yeni akıllı telefon modeli OPPO K9 Pro tanıtıldı. İşte yüksek özelliklere sahip OPPO K9 Pro’nun tüm detayları.
Son yıllarda akıllı telefon modelleri ile pazarda iyi bir yer edinen OPPO, yeni modelleri ile karşımıza çıkmaya devam ediyor. Bu modellerden birisi de OPPO K9 Pro. Tanıtımı ile tüm özelliklerini kullanıcılar ile paylaşan K9 Pro, gerçekten dikkat çekici özelliklere sahip. Gelin OPPO K9 Pro‘ya yakından bakalım.
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OPPO K9 Pro tüm özellikleri!
OPPO tarafından tanıtılan OPPO K9 Pro ilk olarak karşımıza 6.43 inç büyüklüğündeki ekranı ile çıkıyor. 120Hz yenileme hızı sunan bu OLED ekran aynı zamanda 180Hz dokunmatik örnekleme hızına sahip. HDR10 destekli bu ekran 430 nit parlaklık ve Full HD+ çözünürlük sunuyor. Hemen üzerinde 16MP‘lik bir ön kamerayı da taşıyan ekran, anlık 800 nit’e kadar parlaklık sunabiliyor.
Arka tarafında 64MP‘lik bir ana kamera taşıyan OPPO K9 Pro, bunun hemen yanında 8MP‘lik bir ultra geniş açılı kameraya ve 2MP‘lik makro kameraya da ev sahipliği yapıyor. Dikey olarak yerleşen kamera cihazı cihazı biraz uzun gösterse de, kamerayı kapsayan hafif çıkıntı cihazı oldukça şık gösteriyor.
Performansını MediaTek tarafından geliştirilen Dimensity 1200 yonga setinden alan OPPO K9 Pro 8 GB ve 12 GB RAM bellek seçeneklerine sahip. Dahili olarak 128 GB ve 256 GB depolama seçenekleri sunan K9 Pro, elektriksel anlamda gücünü ise 4500 mAh‘lik bataryasından alıyor. Bu batarya ise 60 W kablolu hızlı şarj desteği sunuyor.
Son olarak Android 11 tabanlı ColorOS 11.3 işletim sistemine sahip olduğunu bildiğimiz cihaz, siyah ve mavi renk seçenekleri ile geliyor.
OPPO K9 Pro fiyatı!
Cihazın özelliklerinden bahsederken 8 GB ve 12 GB RAM bellek ile geldiğini belirttiğimiz K9 Pro, bu nedenle iki farklı versiyon sunuyor. İlk versiyon olan 8/128 GB‘lık sürüm için 340 Dolar fiyat biçilmiş. Diğer ve daha yüksek performansa sahip olan sürüm ise 12/256 GB olarak şekilleniyor. Bu versiyonun fiyatı ise 418 Dolar olarak belirlenmiş.
OPPO K9 Pro teknik özellikleri!
Ekran: 6.43 inç, FHD+, OLED
İşlemci: MediaTek Dimensity 1200
RAM: 8/12 GB
Ön Kamera: 16MP
Arka Kamera: 64MP+8MP+2MP
Batarya: 4500mAh, 60W hızlı şarj destekli
İşletim Sistemi: Android 11 tabanlı ColorOS 11.3
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