Opera, YoYo Games’i satın aldı

İnternet tarayıcı geliştiricisi Opera, GameMaker Studio adlı popüler oyun geliştirme aracının arkasındaki ekip olan YoYo Games’i satın aldı.

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İnternet tarayıcıları arasında Google Chrome‘dan sonra en çok kullanılan uygulamalardan biri olan Opera, önemli bir satın alıma imza attı. Şirket, GameMaker Studio 2‘nin sahibi YoYo Games‘i, oyuncuya yönelik tarayacısı Opera GX‘i ve Gaming bölümünü genişletmek için 10 milyon dolara satın aldı.

Opera Software tarafından geliştirilen ve 1995 yılından beri aktif olarak güncellenen internet tarayıcısı, özellikle Google Chrome’un en büyük rakibi olarak görülüyor. Kendi içerisinde bulunan açılır pencere ve reklam engelleyici, dahili arama, e-posta yazılımı ve VPN özellikleri sayesinde birçok kullanıcının ilgisini çekmeyi başarıyor.

Opera’nın bilindiği üzere 2019 yılında, oyuncular için tasarlanmış bir internet tarayıcısı olan ve düşük güç kullanımının yanı sıra, oyunlarda çevrimiçi bağlantıları iyileştirmek için bir ağ sınırlayıcı gibi performans odaklı bazı özellikler sunan Opera GX‘i tanıtmıştı.

Kullanıcılar mevcut sistemine göre tarayıcının kullanacağı RAM ve işlemci oranını ayarlayabiliyor. Tarayıcı da buna göre kendi bileşenlerini kapatıyor veya en düşük seviyeye getiriyor. Böylece tarayıcı açıkken oyun performansı en az şekilde etkileniyor. Opera GX oyun tarayıcısı, geçtiğimiz aralık ayı itibarıyla 7 milyon aylık aktif kullanıcıya ulaştığını da duyurmuştu.

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YoYo Games’in Opera’ya nasıl bir katkı sunacağı henüz netlik kazanmadı. Firma içerisindeki Opera GX ve GameMaker ekipleri Opera’nın Gaming çatısı altında birleştirilecek. YoYo Games’inde bu çatıya dahil olması bekleniyor.

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