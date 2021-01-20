AirPods Max pil tüketimi kullanıcıları çileden çıkarttı!

Apple, AirPods Max kulak üstü kulaklığını Aralık ayında tanıtmıştı. Lansmandan bu yana geçen sürede AirPods Max’i satın alan çok sayıda kullanıcı, olması gerekenden fazla pil tüketiminden kaynaklı şikayetlerde bulundu.

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AirPods Max pil tüketimi şikayetleri artıyor

Şikayetlerde, kulaklığın kullanım esnasındaki pil tüketiminin beklenenden yüksek olduğu ve kulaklıkların kullanılmadığında bile önemli derecede pil kaybına maruz kaldığı belirtiliyor.

Bir kullanıcı, AirPods Max’ini lansman gününden beri kullandığını ve son birkaç gündür ciddi bir pil tüketimiyle karşılaştığını belirtti. Verdiği örnekte, pil seviyesi gece %85 civarındayken kulaklıkları kılıfından çıkardığını, yaklaşık 15 dakika kullandığını, daha sonra kılıfına geri koyduğunu ve sabah kalktığında iPhone’undan kulaklığının sadece %5 şarjı kaldığına dair bildirim aldığını söyledi. Aynı zamanda, AirPods Max’lerin kılıfın içindeyken bile hala aktif olmasının çok garip olduğunu belirtti.

Yapılan şikayetlerin çoğunda, ‌AirPods Max’in kararlı bir şekilde düşük güç moduna geçmediği ve üzerinde bir güç düğmesi bulunmadığı için , kulaklıkları pil tasarrufu yapmaya zorlamanın bir yolu olmadığı söylendi.

AirPods Max piyasaya sürüldüğünde, kulaklıklarla birlikte gelen Smart Case’e konulup çıkartılırken düşük güç modlarının nasıl çalışacağı konusunda önemli bir kafa karışıklığı vardı. Bir destek belgesinde Apple, ‌AirPods Max’in beş dakika hareketsiz kaldıktan sonra (bir kılıfa konulmadan) “düşük güç moduna” girecek şekilde tasarlandığını açıklamıştı. Kulaklığa dokunulmazsa, ‌AirPods Max’in‌ üç gün boyunca düşük güç modunda kalacağı, ardından kulaklıkların Bluetooth’u ve Bul’u kesen “ultra düşük” bir güç durumuna geçeceğini belirtmişti.

Apple’ın açıklaması göz önüne alındığında, AirPods Max’in kullanılmadığında pil tüketimini en aza indirmesi gerekiyor. Ancak bazı kullanıcıların yaşadığı pil sorunları düşünüldüğünde, düşük güç modunda bir sorun olabileceği oldukça aşikar.

Kulaklığın fiziksel bir kapatma düğmesi olmadığından, AirPods Max‌’in pilinin düşük güç modunda bile bir gecede boşalması oldukça muhtemel görünüyor. Pil tüketimi ile ilgili şikayetlerin sayısı göz önüne alındığında, Apple’ın bu hatayı yakın zamanda yayınlayacağı bir güncelleme ile düzeltmesi bekleniyor.