Opera, tarayıcının masaüstü sürümünün kenar çubuğu için doğrudan TikTok’a yönlendiren yeni bir kısayol tuşu kullanıma sundu. Kısayol tuşuna tıklamak kullanıcıları doğrudan video platformunun web sürümüne götürecektir.

Opera kullanıcıları artık Messengers bölümünün sol alt kısmındaki menü aracılığıyla TikTok’u kenar çubuğuna ekleyebilirler.

Bu eklenti Instagram, Facebook Messenger ve WhatsApp’a hızlı erişimi de beraberinde getiriyor. Ayrıca Apple Music ve Spotify gibi hizmetlere erişim sağlayan bir medya oynatıcı kenar çubuğuna da erişebilirsiniz.

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Oyun ve kripto tarayıcılarında olduğu gibi Opera, kullanışlı (ya da en azından modaya uygun) hizmetleri istemcisine entegre ederek sizi Chrome ve Safari’den uzaklaştırmayı umuyor.

Bu yaklaşımın şirketin kâr hanesinde ne kadar işe yaradığı kesin değil. Opera, Statcounter’ın Ekim 2019 sıralamasında yüzde 2,3’ün biraz altındayken üç yıl sonra yaklaşık yüzde 3,6’ya yükselerek son birkaç yılda pay kazandı. Bununla birlikte, beşinci sırada yer alıyor ve Chrome’dan (yüzde 66,5) çok Firefox (yüzde 7’nin biraz üzerinde pay) ile rekabet ediyor. Opera, Apple, Google ve Microsoft’un sunduklarından sıkılanlar için bir seçenek olarak kendini daha fazla kabul ettiriyor.

Daha önce Opera, ekranın sol tarafında varsayılan olarak görünen özellik çubuğuna Instagram, Telegram, Facebook Messenger, WhatsApp ve Twitter için destek eklemişti. WhatsApp ve Facebook Messenger entegrasyonu 2017’den beri mevcut.