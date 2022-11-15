Bu yılın başlarında Google, şirketlerin Google Play faturalandırma sistemini atlayabilecekleri, kendi veya üçüncü taraf ödeme sistemlerini kullanabilecekleri bir pilot proje duyurmuştu. “User Choice Billing” adlı pilot proje şu anda belirli uygulamalarla sınırlı ve Spotify da bunlar arasında yer alıyor.

Spotify ve Google, “User Choice Billing” isimli projenin belirli pazarlarda müzik akışı platformunun kullanıcıları tarafından kullanılabileceğini ve daha sonra diğer bölgelere genişletilebileceğini duyurdu. Şirket, Google Play faturalandırma seçeneğini eklemeye devam edecek.

İlginç bir şekilde Google, şirketin kendi Google Play faturalandırması yerine “User Choice Billing” ödeme sistemi aracılığıyla gerçekleştirilen tüm işlemlerden pay almaya devam edecek. Şirket, ödeme komisyonunu %4 oranında azaltıyor; bu, üçüncü taraf ödeme sistemini kullanan geliştiricilerin Google’a %11 veya %26’lık bir kesinti ödeyeceği anlamına geliyor.

Google, üçüncü taraf ödeme sistemi için bir komisyon alsa da Spotify, sistemin hala daha fazla “platform adaleti ve genişletilmiş ödeme seçenekleri” yönünde ilerlemeyi temsil ettiğini söylüyor. Spotify, anlaşmayı adil olarak nitelendirdi ancak Google’ın Spotify’a özel bir anlaşma sunup sunmadığı henüz bilinmiyor.

Google’ın “User Choice Billing” pilot projesi 35 ülkede yürütülüyor ve Spotify dışında flört uygulaması Bumble da dahil olmak üzere diğer bazı uygulamalar programa katıldı.