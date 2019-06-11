Xiaomi Mi Band serisinin gelişimi

Xiaomi bugün gerçekleştirdiği etkinlikle yeni akıllı bilekliliği Mi Band 4 ‘ü tanıttı. Bu makalede Xiaomi’nin 2015 senesinde çıkardığı Mi Band 1S modelinden Mi Band 4 ‘e kadar tüm akıllı bileklerini karşılaştıracağız.

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Ekran teknolojisinde büyük değişim

Çinli teknoloji şirketi Xiaomi kapsamlı ürün paketine yaklaşık 5 yıl önce akıllı bileklikleri eklemişti. Özellikle LED ışıklar ile kullanıcıyı aydınlatan Mi Band 1S gelecek serilerin tasarım dilini belirleyen model olmuştu. Mi Band 2 serisi ile birlikte OLED remksiz ekranda uzun pil ömrü sunmayı hedefleyen Xiaomi, 0.42 inç boyutu ile kompakt bir model oldu. Satış rakamları ile tüm dünyada ilgi gören modelin pil ve bağlantı noktaları geliştirilmiş, Mi Band 2’nin güncellenmiş hali diyeceğimiz Mi Band 3 31 Mayıs 2018’te satışa sunuldu.

Mi kullanıcılarının taleplerini uygun fiyat politikasıyla karşılayan modelde ekranın renkli olması isteniyordu. Xiaomi kullanıcılardan gelen isteği yerine getirdi ve bugün Mi Band 4‘ü tanttı. Renkli AMOLED ekranı ve 77 farklı tema seçeneği ile dikkat çeken yeni bileklik 135 mAH batarya ile birlikte gelecek. Mi Band 3 kullanıcılarının 20-30 gün arası kullanım senaryosunu değiştirmek istemeyen Xiaomi, yeni akıllı bilekliğinde 20 gün kullanım ömrü sunuyor. BT 5.0 teknolojisine sahip Mi Band 4, serinin bozulmayan 5ATM IP 67 sertifikasına sahip.

Xiaomi Mi Band 4 özellikleri ve fiyatı

Özellikler:

0.95 inç AMOLED ekran, IP 67 sertifikası, 135 mAH batarya, 20 gün batarya süresi, BT 5.0, 22 gr , 10.8 kalınlık

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