Opera ürünlerinin Çinli ana şirketi Kunlun Tech, ChatGPT‘yi bir şekilde tarayıcılarla entegre etmeyi planladığını açıkladı. Bunun ne zaman ve nasıl olacağına ilişkin herhangi bir ayrıntı verilmedi.

Opera, masaüstü, Android ve iOS cihazlar için sürümleri bulunan bir dizi tarayıcıya sahiptir. Standart Opera’nın yanı sıra şirket, segmente özgü özelliklerle oyunculara yönelik Opera GX’i de sunuyor. Opera ChatGPT’nin hangi sürümlerine entegre edileceği henüz bilinmiyor.

Görünüşe göre Opera, ilk olarak yapay zeka ya da benzerlerini arama motorlarına entegre etmenin yollarını değerlendiren Microsoft ve Google’ın aksine, işlevleri doğrudan uygulamaya getirerek rakiplerinin önüne geçmek ve ChatGPT hakkında çok konuşulan ChatGPT’nin üstünde kendini tanıtmak istiyor. Analistlere göre Opera, pazarın sadece yüzde 2,4’üne sahip olmakla birlikte dünyada en çok kullanılan altıncı tarayıcıdır.

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İçindekiler ChatGPT ve alternatifleri yayılıyor

ChatGPT ve alternatifleri yayılıyor

ChatGPT’nin başarısı sadece kullanımını değil, aynı zamanda diğer şirketlerin de benzer çözümler aramasını sağladı. Ürün, arama motoru Bing’de kullanımını test eden Microsoft ile bir ortaklığı olan OpenAI tarafından geliştirilmiştir.

Google da rakibine yanıt olarak Bard üzerinde çalışıyor ve hatta Alibaba bile bir alternatif geliştirecek. Sohbet için nesilsel yapay zeka, çevrimiçi hizmetlerdeki bir sonraki büyük trend gibi görünüyor ve gözle görülür bir şekilde sadece arama motorlarında durmayacak.