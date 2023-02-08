Microsoft, OpenAI’nin ChatGPT‘sine benzer AI teknolojisini içeren yeni bir Bing sürümü yayınladı. Yazılım devi Microsoft ChatGPT ile çalışan Edge ve Bing arama motoru ile Google‘a rakip olacak gibi görünüyor. Microsoft, internette insanların günde 10 milyar arama yaparken bu aramaların neredeyse yarısının yanıtsız kaldığını belirtti. Ancak bu sorun ChatGPT ile ortadan kalkacak.

Yapay zeka destekli Bing ve Edge!

Microsoft’un yapay zeka destekli Bing arama motoru ve Edge tarayıcısı, artık Bing.com’da önizlemede mevcut. Güncellemeler, yeni bir sohbet özelliği ve içerik oluşturma yeteneği ile arama sonuçlarını iyileştirmeyi ve daha eksiksiz yanıtlar sağlamayı amaçlamaktadır. Microsoft bu araçları web için AI yardımcı pilotu olarak tanımlıyor.

Daha iyi arama: Güncellenen Bing, spor skorları, hisse senedi fiyatları ve hava durumu gibi basit sorulara daha doğru cevaplar sağlar. Ayrıca ihtiyacınız olursa daha detaylı cevaplar gösteren yeni bir özelliğe sahiptir.

Tam cevaplar: Yeni Bing, sorunuzun cevabını bulmak için farklı web sitelerinden gelen bilgilere bakar. Örneğin, bir kek pişiriyorsanız ve yumurta yerine farklı bir malzemenin nasıl kullanılacağını bilmeniz gerekiyorsa, Bing size birçok farklı sonuca bakmak zorunda kalmadan ayrıntılı talimatlar gösterecektir.

Microsoft ChatGPT

Yeni sohbet deneyimi: Bir gezi planlamak veya satın alınacak en iyi TV’yi bulmak gibi karmaşık aramalar için yeni Bing’in yeni bir sohbet özelliği var. Sohbet, daha fazla bilgi isteyerek ve önerilerde bulunarak aramanızı netleştirmenize ve ihtiyacınız olan tam cevabı bulmanıza yardımcı olur.

Yaratıcılık: Yeni Bing size yardımcı olacak içerik oluşturabilir. Örneğin, bir e-posta yazmanıza, Hawaii’ye bir tatil planlamanıza, bir iş görüşmesine hazırlanmanıza veya bir sınav yapmanıza yardımcı olabilir. Bing ayrıca bilgilerini nereden aldığını da gösterir, böylece kullandığı kaynakları görebilirsiniz.



Yeni Microsoft Edge deneyimi: Edge tarayıcısı yeni yapay zeka özellikleri ve yeni bir tasarımla güncellendi. Sohbet ve Oluştur olmak üzere iki yeni işlevi vardır. Edge Kenar Çubuğu ile uzun bir finansal raporun özetini isteyebilir ve ardından sohbeti başka bir şirketle karşılaştırmak için kullanabilirsiniz. Edge’den LinkedIn’de olduğu gibi bazı istemler vererek bir gönderi yazmanıza yardımcı olmasını da isteyebilirsiniz. Edge, üzerinde olduğunuz web sayfasını anlayabilir ve sığacak şekilde değiştirebilir.

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Microsoft, yeni Bing’i oluşturmak için dört teknik gelişmeyi birleştirdi. Bunlar ise şu şekilde sıralanıyor;

ChatGPT’den daha güçlü ve arama için özelleştirilmiş yeni, geliştirilmiş bir OpenAI dil modeli.

Geliştirilmiş güvenlikle daha iyi sonuçlar için Prometheus modeli adı verilen OpenAI modelini kullanmanın tescilli bir yolu.

AI, çekirdek Bing arama algoritmasına uygulandı ve alaka düzeyinde önemli bir artışa neden oldu.

Birleşik arama, tarayıcı ve sohbet deneyimi ile yeni bir kullanıcı deneyimi.

Bu iyileştirmeler, Microsoft’un bir AI süper bilgisayarı olarak Azure’a yaptığı yatırım ve OpenAI’nin Bing için gelişmiş modeller yetiştirmek için bu altyapıyı kullanmasıyla mümkün olacak.