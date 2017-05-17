OpenAI, Robotlara Bir Şey Öğretmenin Yeni Bir Yolunu Tanıttı

Elon Musk’ın San Francisco merkezli kar amacı gütmeyen yapay zeka araştırma laboratuvarı OpenAI robotik çalışmaları konusunda önemli bir açıklama yaptı.

OpenAI insanların sanal gerçeklik ortamında gerçekleştirdiği görevi öğrenen bir algoritma geliştirdiklerini duyurdu. Robotun yerine getirilecek olan görevi öğrenmesi için sanal gerçeklik ortamında bu görevi bir kez izlemesi yeterli oluyor.

Laboratuvar bu yolla bir robota önündeki küpleri nasıl dizeceğini öğretti. Sanal gerçeklik başlığı takan bir çalışan bu sıralamayı bir kez sanal ortamda gerçekleştiriyor ve arkasında yüzbinlerce simüle edilmiş görseller ile eğitilen nöral ağ kullanıcıyı izliyor. Daha sonra robot kolu küpleri kullanıcının sanal ortamda dizmiş olduğu gibi küpleri diziyor.

Sanal gerçeklik ortamında böyle bir şeyin yapılabilmiş olması mükemmel bir durum çünkü gerçek dünyada zor, zaman alan ya da pahalı olan şeyleri sanal ortamda gerçekleştirmek çok daha basit. Bu algoritmanın asıl önemli noktası ise robot kolu, izlediği sanal ortamdaki sırayı takip etmek zorunda değil. Yani farklı yollar izleyerek izlediği sonuca ulaşabiliyor.