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Online oyunda 8 ping almak! TP-Link Archer TX3000E Wi-Fi 6 adaptör
TP-Link Archer TX3000E inceleme videomuzda, bilgisayarınıza Wi-Fi 6 ve Bluetooth 5.0 desteğini kavuşturan PCIe adaptörü inceledik. Bakalım ürün bizlere neler sunuyor?
TP-Link Archer TX3000E inceleme – Ürün ne işe yarıyor?
En yeni Wi-Fi standartı bildiğiniz gibi 802.11ax yani Wi-Fi 6 standartı. Bu standartı destekleyen modem ve router’lar iyiden iyiye satışa çıkmaya başladı. Ancak evinize bu desteği sağlayan bir modem aldığınızda, Wi-Fi 6 avantajlarından faydalanabilmek için PC’nizin de bu desteğe sahip olması gerekiyor ve bu sadece en yeni üst düzey anakartlarda bulunan bir özellik. O nedenle TP-Link Archer TX3000E, bilgisayarında Wi-Fi 6 desteği olmayanlara PCIe adaptör ile bu desteğin gelmesini sağlıyor. Üründe ayrıca Bluetooth 5.0 desteği de yer alıyor. Yani hem en yeni Wi-Fi standartını hem de Bluetooth 5 bağlantısına kavuşmuş oluyorsunuz.
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Ürün nasıl kuruluyor?
Model anakartınızdaki küçük PCIe yuvasına yerleşiyor. Güç bağlantısını yaptıktan sonra yine anakartınızda yer alan USB yuvasına kablosunu takıyorsunuz. Ardından masanızda durması için üzerinde iki adet büyük anten olan aparat ile kasa bağlantısını yaptıktan sonra, ürün hazır. Tabii ki modelin güncel sürücüsünü de bilgisayarınıza kurmanız gerekiyor.
Ne kazandırıyor?
Tabii ki temelde Wi-Fi 6’nın daha önce konuştuğumuz tüm yeni özelliklerinden bu sayede PC’niz ile de faydalanabiliyorsunuz. Yeni standartın en büyük avantajları kablosuz bir bağlantıda dahi inanılmaz düşük gecikme sürelerine kavuşmak. Zira önceki nesile oranla %75 oranında daha düşük gecikme süresi alınıyor. Yaptığımız oyun testinde TP-Link Archer TX3000E ile Valorant’ta 8 – 10 ping arası bir değer aldık ki bu gerçekten şahane.
Öte yandan AC modemlere göre 2402 MBps’e kadar hıza ulaşıyorsunuz. Bu da evinizde kurduğunuz lokal ağ bağlantısı üzerinden hızlı bir şekilde dosya transferleri yapabileceğiniz anlamına geliyor.
İnceleme
En hızlı ve en pahalı kablosuz ağ sistemi! | ASUS ZenWifi XT8 incelemesi
ASUS ZenWifi XT8 incelemesi ile karşınızdayız. Kablosuz ağ ve veri aktarımında en hızlı bağlantıyı arayanlar için üretilen ZenWiFi AX XT8 detaylarını Aydoğan ve Kerem aktarıyor.
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ASUS ZenWifi XT8 incelemesi
ASUS ZenWifi XT8, şu ana kadar incelediğimiz en hızlı Wi-Fi Mesh sistemi. Ülkemizde yeni tanıştığımız mesh sistemlerinin en güçlüsü konumunda olan ZenWifi XT8 toplamda 6’dan fazla odalı ve 550 metrekare genişliğindeki alana kadar kablosuz internet bağlantınızı rahatlıkla yayabiliyor.
8K canlı video yayını takip edebileceğiniz kadar güçlü bir konumda olan ZenWiFi, en güncel 802.11ax standardını yani Wi-Fi 6 bağlantısını destekliyor. Asus’un AiMesh teknolojisinin bir ürünü olan ZenWiFi AX, bir router ya da mesh cihazından isteyeceğinizin fazlasını rahatlıkla sunabiliyor.
ASUS ZenWifi XT8, şu ana kadar incelediğimiz en hızlı Wi-Fi Mesh sistemi.
TrendMicro ortaklığıyla AiProtection ile güvenli bir internet bağlantısı sağlayabileceğiniz üründe OpenVPN, IPTV gibi destekler de mevcut. Arkasında 4 tane RJ-45 portu yer alan cihaz, rakiplerine nazaran daha geniş bir kablolu bağlantı imkanı da sunuyor. Böylece wifi desteği olmayan cihazlarınıza kolaylıkla bağlantı sağlayabiliysiniz.
Asus’un son dönemdeki ağ ürünlerindeki benzer kolaylığı da bu cihazda görüyroruz. Bilgisayara ihtiyaç duymadan Asus Router mobil uygulaması üzerinden kolayca kurulum ve yönetim ASUS ZenWifi XT8 modelinde mevcut. Ebeveyn Deneyimi, Adaptive QoS, cihazlara erişim engeli ya da bağlantı hızı sınırlaması atama gibi tüm işlemleri akıllı telefonunuzdan saniyeler içinde yapabilirsiniz. Hatta üründeki USB portuna bir depolama cihazı bağlayarak bir başka cihaza ihtiyaç olmadan direkt olarak bu ürün üzerinden dosya indirme işlemi de yapabilirsiniz.
Şu anda Türkiye fiyatı belli olmayan ASUS ZenWifi XT8 modeli özellikle profesyonel kullanıcıların kablosuz hızlı veri aktarımı yapabilmesi, çok katlı evlerde ikamet eden ve internet sorunu yaşamak istemeyen bireysel kullanıcıların da rahat edebilmesi için tasarlanmış bir model. 400-450 dolar civarındaki fiyatı da en iyi mesh sisteminde en yüksek parayı vermeniz gerekliliğini de gösteriyor.
Donanım
Wi-Fi 6 (802.11ax) nedir? | Asus RTAX58U ve PCE-AX58BT ile göz atıyoruz
Günümüzde en yaygın olarak kullanılan Wi-Fi ağı 802.11n ve 802.11ac artık yerini Wi-Fi 6 802.11ax’e bırakacak. Peki bu 802.11ax nedir? 2,4 GHz ve 5 GHz ne işe yarar? Yeni isimlendirmelerin anlamı nedir? gibi soruların cevabını bu videoda veriyoruz.
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Wi-Fi standartlarının isimleri yenilendi. Genel olarak 802.11 koduyla duyduğumuz sistem, daha kolay anlaşılması için Wi-Fi 1’den 6’ya kadar isimlendiriliyor. Günümüzde ise en popüler kullanımlar Wi-Fi 4, 5 ve 6. Yani 802.11n, 802.11ac ve en yeni sistem olan 802.11ax oldu.
Buradan;
- 802.11n – Wi-Fi 4
- 802.11ac – Wi-Fi 5
- 802.11ax – Wi-Fi 6’ya tekabul ediyor.
Peki bu bağlantıların farkları, avantajları ve dezavantajları nelerdir? Hangi ürünler 802.11ax kullanıyor? Bu standarda geçebilir miyiz? Asus’un yeni nesil Wi-Fi destekli modem ve router ailesinden RTAX58U router modeli ve PCE-AX58BT Wi-Fi alıcısı ile göz atıyoruz
İnceleme
Uzay mekiğine benzeyen, Wi-Fi 6 destekli router! (TP-Link AX6000)
TP-Link AX6000 router inceleme videomuzda, hem tasarımı hem de Wi-Fi 6 destekleyen yapısıyla öne çıkan modelin özelliklerine yakından bakıyoruz.
TP-Link AX6000 inceleme
Tasarımsal açıdan, bugüne kadar gördüğümüz en büyük router modellerinden biri olan AX6000, adeta bir uzay mekiğine benziyor. Ürünün üzerinde yüksek performanslı 8 adet anten yer alıyor. Ayrıca arka tarafına baktığımızda tam 8 adet gigabit ethernet yuvasıyla birlikte 2.5 Gigabit destekli bir WAN yuvası görüyoruz. Bu da evinde veya iş yerinde yüksek hızlı bir ağ bağlantısı kurmak isteyenler için oldukça başarılı.
Modelin üzerinde hem Type-A formunda USB 3.0 yuvası hem de yeni nesil ürünler için bir tane USB Type-C yuvası konumlandırılmış. Bu sayede ağa dahil etmek istediğiniz farklı ürünleri kolayca router üzerinde kullanabiliyorsunuz. Son olarak bir de WPS, Wi-Fi ve LED tuşlarının router üzerinde yer aldığını da belirtelim.
TP-Link AX6000 modelinin en büyük özelliği 802.11ax standartını yani bir başka deyişle Wi-Fi 6 standartını destekliyor olması. Peki, Wi-Fi 6 özellikleri neler?
Wi-Fi 6 ile neler geliyor?
Wi-Fi 6’nın en önemli özelliklerden biri, ağa çok daha fazla cihazın bağlanabilmesi ve sayı artmasına rağmen yüksek performansı alabilmemiz. Bununla birlikte daha yüksek bir bant genişliği sunuyor ama aynı zamanda akıllı bir bant yönetimi de yapıyor. Kullandığınız cihazların ihtiyaçlarına göre bant genişliğini ayarlayarak en verimli şekilde ağ bağlantısını deneyimlemenize olanak sağlanıyor.
Wi-Fi 6 ile kablosuz gecikme süresi oldukça düşük, bu da oyun oynayan kablosuz ağ üzerinden farklı işlemler yapanlar için oldukça önemli. Bizim incelediğimiz AX6000 modelinin ulaşabildiği teorik hızlar 5 GHz bandında 4804 Mbps ve 2.4 GHz bandında 1148 Mbps olarak sıralanıyor.
TP-Link AX6000 kurulumu ve ek özellikleri
Modeli kurmak için iki farklı yöntem kullanabilirsiniz. Bunlardan bir tanesi Bluetooth bağlantısı aracılığı ile, iOS veya Android platformunda bulunan TP-Link Tether mobil uygulamasını kullanmak. Bu uygulama ile hem kurulumu hem de sonrasında tüm ayarları gerçekleştirebiliyorsunuz. Ancak tabii ki dilerseniz daha geleneksel bir yöntem olan tarayıcı üzerinden router arabirimine ulaşarak da bunları gerçekleştirebilirsiniz.
Öte yandan kurulum sonrasında TP-Link’in AX6000 modeliyle sunmuş olduğu bazı ekstra özellikler de var. Arabirimde HomeCare adıyla yer alan bu alanda, Trendmicro’nun sunmuş olduğu bir dahili anti-virüs yazılımı ve ek özellikler sunuluyor. Ebeveyn kontrolü ile, çocuğunuzun gireceği web sitelerini veya sosyal ağları filtreleme, kaç saat internet kullanacağını limitleme ve bunları tarihe göre programlama gibi özellikler var.