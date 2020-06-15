Online oyunda 8 ping almak! TP-Link Archer TX3000E Wi-Fi 6 adaptör

TP-Link Archer TX3000E inceleme videomuzda, bilgisayarınıza Wi-Fi 6 ve Bluetooth 5.0 desteğini kavuşturan PCIe adaptörü inceledik. Bakalım ürün bizlere neler sunuyor?

TP-Link Archer TX3000E inceleme – Ürün ne işe yarıyor?

En yeni Wi-Fi standartı bildiğiniz gibi 802.11ax yani Wi-Fi 6 standartı. Bu standartı destekleyen modem ve router’lar iyiden iyiye satışa çıkmaya başladı. Ancak evinize bu desteği sağlayan bir modem aldığınızda, Wi-Fi 6 avantajlarından faydalanabilmek için PC’nizin de bu desteğe sahip olması gerekiyor ve bu sadece en yeni üst düzey anakartlarda bulunan bir özellik. O nedenle TP-Link Archer TX3000E, bilgisayarında Wi-Fi 6 desteği olmayanlara PCIe adaptör ile bu desteğin gelmesini sağlıyor. Üründe ayrıca Bluetooth 5.0 desteği de yer alıyor. Yani hem en yeni Wi-Fi standartını hem de Bluetooth 5 bağlantısına kavuşmuş oluyorsunuz.

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Ürün nasıl kuruluyor?

Model anakartınızdaki küçük PCIe yuvasına yerleşiyor. Güç bağlantısını yaptıktan sonra yine anakartınızda yer alan USB yuvasına kablosunu takıyorsunuz. Ardından masanızda durması için üzerinde iki adet büyük anten olan aparat ile kasa bağlantısını yaptıktan sonra, ürün hazır. Tabii ki modelin güncel sürücüsünü de bilgisayarınıza kurmanız gerekiyor.

Ne kazandırıyor?

Tabii ki temelde Wi-Fi 6’nın daha önce konuştuğumuz tüm yeni özelliklerinden bu sayede PC’niz ile de faydalanabiliyorsunuz. Yeni standartın en büyük avantajları kablosuz bir bağlantıda dahi inanılmaz düşük gecikme sürelerine kavuşmak. Zira önceki nesile oranla %75 oranında daha düşük gecikme süresi alınıyor. Yaptığımız oyun testinde TP-Link Archer TX3000E ile Valorant’ta 8 – 10 ping arası bir değer aldık ki bu gerçekten şahane.

Öte yandan AC modemlere göre 2402 MBps’e kadar hıza ulaşıyorsunuz. Bu da evinizde kurduğunuz lokal ağ bağlantısı üzerinden hızlı bir şekilde dosya transferleri yapabileceğiniz anlamına geliyor.