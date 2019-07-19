OneUI 2.0 Android Q ile birlikte gelecek

Samsung’un yeni arayüzü OneUI ikinci büyük güncellemesine hazırlanıyor. OneUI 2.0 tasarımı Android Q yeniliklerini barındıracak.

OneUI 2.0 birçok yenilik ile beraber gelecek

Samsung’un akıllı telefonlar için geliştirdiği yeni arayüzü OneUI Geliştiriciler Konferansı’nda tanıtılmıştı. Kullanım deneyimi ve akıcılık başlıkları altında sürdürülen proje ilk etapta Galaxy S9, Galaxy S9+ ve Note 9 modellerinin kullanımına açılmıştı. Android 9 Pie işletim sistemi üzerinde çalışan arayüz Galaxy J7 Pro için de yayınlanmıştı. Android Q final sürümüne yaklaşılırken SAMMobile ekibi yeni Android sürümünün OneUI 2.0 arabirimi ile geleceğini belirtti. Android Q yeniliklerine sahip olacak yeni arayüzde Google’ın Geliştiriciler Konferansı’nda tanıttığı Dijital Denge geliştirmelerinin de olması bekleniyor. Bu özellik ile birlikte akıllı telefon kullanıcıları cihazlarındaki uygulamalar hakkında detaylı bilgiye sahip olacak, uygulamaları tek merkezden denetleyebilecek.

Samsung’un yeni arayüzünde gelmesi planlanan bir başka Android Q özelliği ise Live Caption. Live Caption özelliği kullanıcılara, videolarda ağ bağlantısına gerek duymadan altyazı desteği sunabilecek. Eş zamanlı yürütülen çevirim özelliğinin amiral gemisi modellere sunulması bekleniyor. Paylaşılan makalede ayrıca yeni Galaxy amiral gemisinden de bahsedildi. Yeni Galaxy amiral gemisinin diğer cihazlardan farklı olarak OneUI 2.1 arabirimi ile çıkış yapılacağı öngörülüyor. Sürüm versiyonunun değişikliğine işaret edilse bile, bu arayüze sahip olacak yeni cihazın yazılımsal yeniliklerinden henüz bahsedilmedi. 2019 yılı son çeyreğinde final sürümünün paylaşılması beklenen Android Q projesi son aşamalara gelinildiğinde ise yazılım hakkında daha çok detayın ortaya çıkacağı düşünülüyor.