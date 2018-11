Samsung’un Geliştiriciler Konferansı’nda duyurduğu Android 9.0 Pie sürümünü temel alan One UI arayüzünü inceledik. Şu anda Amerika Birleşik Devletleri, Güney Kore ve Almanya’da beta durumunda olan One UI için Samsung Galaxy S9+ modeline önce Almanya ROM flashlayarak ardından One UI arayüzünü kurduk. Peki bu işlem nasıl yapılır?

NOT: Söz konuşu işlem telefonunuzu garanti kapsamından çıkarabilir, kullanılmaz durumuna getirebilir. Daha önce Odin kullanmış ve ROM yükleme konusunda deneyimli kişiler ile geliştiriciler dışında kullanılması tavsiye edilmez. HWP cihazınız adına oluşacak hiçbir konu hakkında sorumlu değildir.

Samsung’un yepyeni arayüzü One UI neler sunuyor?

Samsung Galaxy S9+ için One UI kurulumu;

– SamMobile sitesinden son Almanya ROM’unu indirin; https://hwp.to/ALM

– Odin’in son sürümünü indirerek kurun; https://hwp.to/Odin

– İndirdiğiniz ROM’u Samsung Galaxy S9+ telefonunuzu Donwload Mode’a alarak Odin üzerinden kurun

– Telefon sorunsuz bir şekilde açıldıktan sonra One UI arayüzünü indirin; https://hwp.to/OneUI

– İndirdiğiniz .zip dosyasını Samsung Galaxy S9+ telefonunuzun SD kartına yükleyin

– Telefonunuzu kapatıp bootloader menüsü üzerinden yeni arayüzü flashlayın

– Telefonunuz BETA modundaki One UI arayüzü ile beraber Android 9.0 Pie kullanımına hazır.

NOT: Söz konusu ROM sadece Samsung Galaxy S9+’ın SM-G965F modeli için geçerlidir. Başka hiçbir versiyonda ya da telefon modelinde kullanmayınız!!!