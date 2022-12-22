OnePlus geçtiğimiz sene OnePlus Buds Pro isimli TWS kulaklığını piyasaya sürmüştü. OnePlus Buds Pro; iyi ses kalitesi, etkili gürültü giderme ve çekici bir tasarımla öne çıkıyordu. Geldiğimiz noktada OnePlus yeni TWS kulaklıkları olacak OnePlus Buds Pro 2’yi Şubat ayında piyasaya sürecek.

OnePlus yeni amiral gemisi modeli OnePlus 11 ile birlikte OnePlus Buds Pro 2’yi Hindistan pazarında 7 Şubat’ta tanıtacağını açıkladı. Ancak Çin lansmanının bundan daha önce olması bekleniyor.

Çinli teknoloji devi yakında çıkacak olan OnePlus Buds Pro 2’nin tasarımını Weibo’da paylaştı. Görsele baktığımızda önceki nesil olan OnePlus Buds Pro ile çok büyük tasarım benzerlikleri taşıdığını görmek mümkün.

Önceki nesil: OnePlus Buds Pro

OnePlus Buds Pro 2, Arbor Green renginde görüntülenmiş. Şirket şimdilik tek bir renk gösterdi ancak renk çeşitliliğinin olacağını söylemek çokta yanlış olmaz. Görsele dikkatli bakıldığında Dynaudio logosu dikkatlerden kaçmıyor. OnePlus daha iyi ses için Danimarkalı ses şirketi ile işbirliği yapmış.

Önceki sızıntılar OnePlus Buds Pro 2’nin 11 mm ve 6 mm olmak üzere çift sürücüye sahip olacağını söylemişti. Bunun yanı sıra cihazda 45db’e kadar aktif gürültü önleme de bulunacak. Cihaz LHDC 4.0 codec’i ve uzamsal sesi destekleyecek. Sızıntılara göre cihaz aktif gürültü önleme kapalı bir şekilde 9 saate kadar pil ömrü sunacak. Bu süre kutu ile birlikte 38 saate kadar çıkıyor.