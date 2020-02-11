Akıllı Telefonlar
OnePlus, yeni Google Asistan özelliklerini cihazlarına dahil ediyor!
OnePlus, yeni Google Asistan özelliklerini akıllı telefonlarına dahil etti. Yeni özellik ile telefonunuzu şarja taktığınız an,akıllı telefonunuz adeta akıllı bir ekran gibi çalışmaya başlıyor.
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Google, ambiyans modunu ilk olarak sırasıyla “Lenovo Smart Tab M8 HD, Lenovo Yoga Smart Tab, Nokia 6.2 ve Nokia 7.2″ modellerine dahil etmişti. Bizim de Lenovo Smart Tab M8 modelinde deneyimlediğimiz bu mod sayesinde, günlük planlarınızı kontrol edebilir. Hatırlatıcılarınıza bakabilir, hava durumu bilgilerini görüntüleyebilir ve “OK Google” komutuyla cihazınızı dokunmadan erişebilirsiniz.
Şimdi ise Google Asistan Ortam Modu’nun OnePlus cihazlara dağıtımının başladığını görüyoruz. Özellikle birlikte, görünen o ki akıllı ev elektroniğine dair ürünler kullanıyorsanız, onları da bu fonksiyonla pratik şekilde görüntülemeniz mümkün.
OnePlus 3’te aktive edilen bu fonksiyonu kullanmak için, Google Uygulama Ayarları > Asistan > Cihazlar kısmına gidip Ortam modunu açmanız gerekiyor.
OnePlus, aynı zamanda kullanıcılara, bu özelliğin kademeli olarak açıldığını, birkaç hafta içinde tüm cihazlara ulaşacağını belirtti. Eğer, bulamıyorsanız sabırlı olun, yakın zamanda bu özelliği kullanmaya başlayacaksınız.
Akıllı Telefonlar
Surface Duo canlı görüntülendi!
Surface Duo katlanabilir telefon kamera eklenmiş halde görüntülendi.
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Surface Duo, 2020‘nin ilginç telefonlarından biri olmaya aday.
Microsoft‘un ilk Android telefonu olacak olan Surface Duo, benzersiz dizaynı ile katlanabilir bir telefon olan Motorola Strudier‘a alternatif olacak gibi görünüyor. Toplu taşımada bir kişinin elinde görülen katlanabilir telefon, tanıtımdan sonra bazı değişikliklere uğramış gibi görünüyor.
Israel Rodrigez isimli Twitter kullanıcısı Vancouver da bir trende muhtemelen Microsoft‘un Vancouver Kampüs’ünde çalışan bir kişinin elinde görüyor. Cihaz ön kameranın yanındaki beyaz küçük nokta haricinde tanıtımdaki hali ile birebir aynı şekilde görünüyor.
Beyaz nokta geçici bir bant olabilir, fakat pozisyonu itibari ile flaş olma ihtimali de bulunmakta. Eğer durum böyle ise Microsoft‘un telefonun ana kamerası üzerinde birtakım geliştirmeler üzerinde çalıştığını söyleyebiliriz. Surface Duo ön kamera haricinde başka bir kameraya sahip olmadığından, bu kameranın döndürülerek arka kamera olarak da kullanılabiliyor olması muhtemel. Hali hazırda benzer özelliklere sahip bazı Chromebook‘lar piyasada mevcut.
Israel Rodrigez Surface Duo‘nun kullanım görüntülerinin olduğu videoyu da paylaştı. Videodan da göreceğiniz üzere cihaz bir çok şekilde kullanıma uygun ve arayüzü de buna uygun olarak uyarlanıyor. Prototip olmasına rağmen ekranda bir duraksama ve donma da görünmemekte.
Akıllı Telefonlar
Honor 9X Lite, Google sertifikası ile ortaya çıktı!
Huawei’nin alt markası Honor, geçtiğimiz yıl pek çok iddialı model duyurarak adından söz ettirmeyi başarmıştı. Markanın ortaya çıkan yeni telefonu Honor 9X Lite ise sürpriz bir şekilde Google servisleriyle piyasaya çıkacak gibi görünüyor!
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Honor 9X Lite, 48 megapiksel arka kamera ve GMS ile görüntülendi!
Üzerinde çalışılan Honor 9X Lite modelinin varlığı, Hindistan’dan gelen bir tanıtım görseli ile ortaya çıktı. Tanıtım posterinde açıkça görünen cihazın arka yüzü net bir şekilde göze çarparken, fotoğraf yeteneklerine de vurgu yapılıyor. AI destekli çift arka kamera paketine sahip olduğu görülen telefonun ana kamerasının 48 megapiksel çözünürlüğe sahip olduğu belirtiliyor. Bunun yanı sıra 2 megaipiksellik ikinci kamera hakkında ise herhangi bir bilgi bulunmuyor. Cihazın arka yüzündeki parmak izi okuyucu ise görseldeki dikkat çeken detaylar arasında yer alıyor.
Honor 9X Lite ile ilgili farklı bir görsel ise sürpriz bir detayı ortaya koyuyor. Google Mobil Hizmetleri (GMS) veri tabanına ait olduğu belirtilen görselde 9X Lite modeline ait 3 versiyon yer alıyor. Bu sürpriz bilgi, telefonun kutusundan doğrudan Google servisleri ile çıkacağı ihtimalini güçlendiriyor.
Ancak telefonun GMS veri tabanında görüntülenmesi bir hata sonucu da olabilir. JSN-L21, JSN-L22 ve JSN-L23 model isimlerine bakıldığında listelenen cihazın aslında Honor 8X modeli olduğu görülüyor. Bu da listeleme sisteminde teknik bir hata olabileceğini ya da 8X modelinin 9X Lite olarak yeniden adlandırılabileceğini gösteriyor. Huawei’nin alt markası daha önce 9X modelinde de benzer bir uygulamaya gitmiş, cihazı küresel pazardaki ambargodan etkilenmemesi için Kirin 710F işlemci ile piyasaya sürmüştü.
Akıllı Telefonlar
Realme, Sevgililer Günü için özel kampanya hazırladı!
Realme, Sevgililer Günü için özel bir kampanya hazırladı. 14 Şubat tarihli Sevgililer Günü için kullanıcılarını özel kampanyalarla, mutlu etmek istiyor.
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Geçtiğimiz aylarda Türkiye pazarında satışa sunduğu yıldız ürünü XT, ve geçtiğimiz günlerde tüketici ile buluşan 5i Sevgililer Günü’ne özel çok özel fiyatlarla teknoloji tutkunlarıyla buluşmaya hazırlanıyor.
XT, 14 Şubat tarihine kadar 2999 TL yerine 2599 TL fiyatla satışa sunulacak. 5i ise yine 14 Şubat tarihine kadar 1699 TL yerine 1499 TL etiket fiyatı ile satılacak.
5 ailesinin giriş seviyesi yeni üyesi 5i, kamera, pil ömrü, performans ve tasarımı ile dikkat çekiyor. Okyanus Mavisi ve Orman Yeşili olmak üzere iki ayrı renk seçeneğine sahip realme 5i veya realme XT sevgiliniz için güzel bir hediye olabilir.