Apple ve Broadcom 1.1 milyar dolar ceza ödeyecek

Apple ve Broadcom Wi-Fi çip patenti davasında 1.1 milyar dolar ceza ödeyecek.

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İki iş ortağı da karara itiraz etmeyi planlamakta. Davayı açan Caltech milyar dolarlık ödemeyi hemen alamayacak.



Apple ve Broadcom patent davasını geçtiğimiz hafta kaybetti ve Caltech’e (California Institute of Technology) 1.1. milyar dolar ödeyecek.

Reuters’ın raporuna göre, dava 2016 yılında Broadcom ve onun en büyük müşterisi olan Apple’a karşı Caltech tarafından açıldı. Caltech, Boardcom‘un iPhone‘larda kullanılan Wi-Fi çiplerinde Caltech‘in sahip olduğu veri iletim patentlerini ihlal ettiğini iddia etti. Jüri, Caltech‘i haklı gördü ve Caltech lehine karar verdi.

Karardan bahseden Caltech yaptığı açıklamada, “Jürinin Apple ve Broadcom‘un Caltech‘in patentini ihlal ettiği kararından dolayı mutluyuz. Kar amacı gütmeyen bir yüksek öğrenim kurumu olarak, Caltech araştırma ve eğitimler ile beraber insanoğlunun bilgi birikimini geliştirmek ve topluma fayda sağlamak amacı doğrultusunda sahip olduğu fikri mülkiyet haklarını korumaya kararlıdır.” dedi.

Apple ve Broadcom cezayı paylaşacak. Cezanın 837.8 milyon doları Apple tarafından ödenecek. Broadcom ise 270.2 milyon dolar ceza ödemesi yapacak. İki büyük firma karara itiraz edeceği için Caltech ödemeyi hemen alamayacak.

Çipleri üreten Broadcom olmasına rağmen daha yüksek cezaya maruz kalan yine Apple oldu. Konu ile ilgili olarak Apple bir açıklama yapmazken, duruşma sırasında kendisinin dolaylı olarak durumun içinde olduğunu belirtti fakat sonuç alamadı.

Broadcom ise jüriye teşekkürlerini sunup, karara ilişkin olgusal ve yasal dayanaklara katılmadıklarını ve temyiz etmeyi amaçladıklarını belirtti. Kararın doğru şekilde verildiği düşünülürse, cezanın dağılımına bakarak Apple‘ın işbirliği yaptığı firmanın çip tasarımı üzerinde ne kadar etkisi olduğu ortaya çıkıyor.

Caltech‘in ise Broadcom çiplerini kullanan diğer telefon üreticilerine karşı bir patent davası açıp açmayacağı bilinmemekte.