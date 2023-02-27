Qualcomm, Snapdragon 8 Gen 2’nin grafik biriminde ışın izleme desteği sunduklarını açıklayarak mobil işlemcilerde yeni bir çağ açmıştı. Üst seviye bilgisayarların grafik birimlerinde gördüğümüz bu teknolojinin mobil cihazlarda desteklenmesi büyük bir olay olsa da, oyunların da bu desteği sunması gerekiyordu. Bu konuda bir adım atan OnePlus, Perfect World Games ile ortaklık kurduğunu açıkladı. Işın izleme teknolojisi OnePlus 11’deki Tower of Fantasy oyununa geliyor!

OnePlus MWC 2023’te Bu Teknolojinin Gösterimini Yapacak!

Işın izleme teknolojisi son birkaç yıldır bilgisayarlarda ve konsollarda kullanılıyor, ancak akıllı telefonlarda henüz yaygınlaşmış değil. Snapdragon 8 Gen 2 ise bu konuda ilk adımı atmış oldu. Snapdragon 8 Gen 2’de olduğu gibi donanım hızlandırmalı ışın izleme teknolojisi, akıllı telefonların oyun oynarken gerçekçi grafikler sunmasını sağlıyor.

Işın izlemenin oyun içi dinamik aydınlatmalar, yansımalar ve gölgeler getirdiği göz önüne alındığında, bu teknolojinin desteklendiği cihazlarda oyun deneyimi çok daha keyifli bir hale bürünüyor. OnePlus ve Perfect World Games de bu teknolojiyi OnePlus 11’de kullanmak için sıkı bir işbirliği yapıyor.

Perfect World Games’ten Dan Xu, “Daha önce yalnızca bilgisayarlarda görülen bu gelişmiş teknolojiyi cep telefonlarında uygulamak için OnePlus ile işbirliği yapmaktan heyecan duyuyoruz.” ifadelerini kullandı. “Lider bir oyun geliştiricisi olarak misyonumuz oyunculara en iyi deneyimi sunmaktır ve ışın izleme teknolojisi oyun içi deneyimi önemli ölçüde iyleştirecektir.” ifadesiyle ışın izlemenin önemine vurgu yapan Xu, bu konuda oldukça iddialıymış gibi görünüyor.

OnePlus ayrıca bugün MWC’de düzenleyeceği etkinlikte Tower of Fantasy oyun karakterlerinden birini kullanarak bir Artırılmış Gerçeklik konseri sergileyeceğini duyurdu. Lin’s XR Stage Show adı verilen bu etkinikte, karmaşık animasyonlu model üzerinde yansıma ve gölge gibi gerçek zamanlı ışın izleme efektlerinin gösterimi yapılacak.

Bunun oldukça önemli bir adım olduğunu söylemeliyiz. Zira her ne kadar Snapdragon 8 Gen 2’li cihazlarda donanım ışın izlemeyi destekliyor olsa da, oyunların bu özellikten tam olarak yararlanabilmesi için oyun geliştiricilerinin bu özelliği oyunlarda kullanılabilir hale getirmesi gerekiyor. OnePlus ve Perfect World Games bu konuda öncü olarak diğer firmaların da konu hakkında harekete geçmesini sağlayabilir.

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Bu gelişmeler. mobil oyunculukta yeni bir dönemin başladığının da göstergesi. İlerde mobil cihazlarda yaygınlaşacak olan bu teknoloji sayesinde telefonlarımızda konsol kalitesinde oyunlar oynayabiliriz. Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Işın izleme teknolojisi sizce oyun deneyimini nasıl etkiliyor? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!