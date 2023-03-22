Çinli teknoloji devleri OPPO, Vivo ve Xiaomi kanadından gündeme damga vuracak bir haber geldi. Üç marka cihazlar arası veri taşıma konusunda güçlerini birleştirdi!

Üçlü Olsun, Güçlü Olsun!

Xiaomi, OPPO ve Vivo’nun yaptığı bu ortaklık, akıllara ülkemizde bir zamanların popüler seçim sloganı olan “Üçlü olsun, güçlü olsun!” ifadesini getirdi. Bu ortaklık sayesinde gerçekten de önemli bir adım atıldı ve artık bu üç marka arasında cihaz değiştirenler, yeni cihazlarına çok daha rahat bir şekilde eski verilerini aktarabilecek.

Xiaomi’nin Weibo hesabından yapılan açıklamada, “Kullanıcılara daha iyi bir telefon taşıma deneyimi sunmak adına, Xiaomi tarafı OPPO ve Vivo ile işbirliği yapma kararı aldı. Fotoğraf ve video gibi sistem verilerinin yanısıra, OPPO ve Vivo telefonlardan üçüncü taraf uygulama verileri de Xiaomi telefonlara aktarılabilecek.” ifadeleri kullanıldı.

Bunun tek taraflı olmadığını ve OPPO ve Vivo telefonlar için de aynısının geçerli olduğunu söyleyelim. Yani Xiaomi telefonunuzdan da fotoğraf ve videoların yanında üçüncü taraf uygulama verilerini de OPPO ve Vivo cihazlarına geçirebileceksiniz.

Yeni gelişmeyle beraber, en çok merak edilen konu OnePlus’ın durumu oldu. OnePlus hakkında henüz bir bilgi paylaşılmış değil. Ancak OnePlus’ın OPPO’nun çatısı altında faaliyet gösteren bir şirket olduğu ve OxygenOS’in yalnızca yeniden adlandırılmış ColorOS olduğu düşünüldüğünde OnePlus’ın da bu ittifaka dahil olmasının beklendiğini söyleyelim.

Bu yeni hamle sayesinde, artık üçüncü taraf uygulama verilerinizi çok daha zahmetsiz bir şekilde taşıyabileceksiniz. Örnek vermek gerekirse, kullanıcıların en büyük sorunu olan WhatsApp konuşmalarının yedeklenmesi bu gelişmeyle beraber çok daha kolay bir hale gelecek ve Google Drive gibi aracı bir yedekleme yazılımına gerek kalmadan eski konuşmalarınızı yeni telefonunuza taşıyabileceksiniz.

Bizler de bu gelişmeyi çok beğendik. Umarız, Samsung ve realme gibi diğer devler de bu ittifaka dahil olur ve Android telefonlar arası veri taşıma işlemi çok daha kolay bir hale gelir.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Xiaomi, OPPO ve Vivo’yu içeren bu işbirliğine başka markalar da katılır mı? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belitrebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!