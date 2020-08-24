Akıllı Telefonlar
OnePlus uygun fiyatlı bir telefon daha duyuracak!
OnePlus’ın geçtiğimiz ay duyurduğu akıllı telefon modeli Nord, markanın uzun süredir girmediği orta-üst seviye model eksikliğini doldurmuştu. Kullanıcılardan gelen geri bildirimler karşısında memnun olan OnePlus, önümüzdeki ay bir telefon daha duyurmaya hazırlanıyor!
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OnePlus Nord’a daha uygun fiyatlı bir kardeş model geliyor!
Sızıntılarıyla bilinen bir Twitter kullanıcısının paylaştığı bilgiye göre, OnePlus önümüzdeki ayın sonunda bir yeni cihaz duyurusu daha yapmayı planlıyor. Bu etkinlikte duyurulacak telefonun tıpkı Nord modeli gibi fiyat/performans dengesine odaklanacağı belirtiliyor. Ancak 5G modem desteği bulunmayacağı için fiyat konusunda çok daha rekabetçi bir paket sunulacak.
Merak uyandıran paylaşımda telefonun işlemci ve fiyat bilgilerine de yer verildi. Gizemli telefonun Qualcomm Snapdragon 662 ya da 665 işlemci kullanacağı belirtilirken, 240 dolar civarında belirtilen fiyat etiketi de ilgi çekiyor. Ayrıca 4 GB RAM, üçlü arka kamera ve 18W hızlı şarj desteği de Clover kod adlı cihazın iddia edilen diğer özellikleri arasında yer alıyor.
Uzun bir süredir yılda 4 telefon duyuran OnePlus, görünüşe göre bu stratejisinden vazgeçmiş durumda. Özellikle Hindistan gibi rekabet düzeyinin yüksek olduğu pazarlarda daha agresif bir strateji benimseyen markanın orta-üst seviyede elini güçlendirmek istediği düşünülüyor. Ayrıca OnePlus’ın 200 dolar altında konumlanacak başka bir telefonun daha hazırlığı içerisinde olduğu iddia ediliyor.
Akıllı Telefonlar
Galaxy Z Flip, One UI 2.5 güncellemesine kavuştu!
Galaxy Z Flip kullanıcıları beklenen güncellemeye kavuştu. Samsung, One UI 2.5 güncellemesini kullanıcılarına dağıtmaya başladı.
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One UI 2.5 sürümü Galaxy Z Flip için dağıtılmaya başlandı!
Samsung‘un katlanabilir akıllı telefonu Galaxy Z Flip yeni güncellemeye kavuştu. Katlanabilir akıllı telefonlara yaptığı yatırım ile rekabette önemli bir yere sahip olan firma, yeni One UI 2.5 güncellemesini dağıtmaya başladı. F700U1UEU2BTGE yapı numarası ile dağıtılan güncelleme 1.15 GB‘lık boyuta sahip. Google‘ın ağustos ayı güvenlik güncellemesini içeren güncelleme ile birlikte, One UI 2.5 sürümündeki özellikler Galaxy Z Flip kullanıcıları tarafından kullanılabilecek. Eklenen dikkat çekici özelliklerden biri olan Pro Video modu ile kullanıcılar harici mikrofon bağlantısı ile birlikte daha düzgün ses kayıtları alabilecekler. Ayrıca her zaman açık ekran özelliği içerisine eklemeler yapan firma kullanıcılara, her zaman açık ekrana Bitmoji çıkartmaları ekleyebilme imkanı sunuyor. Galaxy Note 20 serisinde yer almayan özelliğin sadece model için özel olduğu düşünülüyor.
Samsung‘un amiral gemisi özellikleri ile dikkat çeken cihazı, gücünü Snapdragon 855+ işlemcisinden almakta. 6.7 inç katlanabilir delikli ekrana sahip olan akıllı telefonun bir adet ön kamerası bulunuyor. 10 MP değerinde ön kameraya sahip olan cihazın iki adet de, 12 MP değerinde arka kamerası bulunuyor. 8 GB RAM ve 256 GB dahili depolama alanı bulunan akıllı telefon artık One UI 2.5 sürümüne sahip. Sizlerde cihazınızda ayarlara girerek sistem güncellemelerini kontrol edip yeni sürümün gelip gelmediğini öğrenebilirsiniz.
Akıllı Telefonlar
Huawei, IFA 2020’de özel bir etkinlik düzenleyecek!
Çinli teknoloji devi Huawei, yeni amiral gemisi serisini açıklamaya hazırlanıyor. Şirket, IFA 2020’de özel bir etkinlik düzenleyecek. Bu etkinlikte yeni Mate 40 ailesinin yonga seti olacağı tahmin edilen Kirin 9000 tanıtılacak. Bazı spekülasyonlara göre 3 Eylül’de Berlin’de düzenlenecek bu etkinlikte Mate 40 serisi de tanıtılabilir. Ancak beklentiler Eylül ayının ikinci haftası şirketin kendi düzenleyeceği etkinlikte cihazların tanıtılacağı yönünde.
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Huawei, IFA 2020’de hangi tema ile karşımıza çıkacak?
Huawei, IFA 2020‘de “Kesintisiz Yapay Zeka ile Yaşam” vizyonu ile karşımıza çıkacak. Şirketin IFA 2020 afişinde akıllı ekranlar, P40 Pro, dizüstü bilgisayar, tabletler, akıllı saatler ve akıllı hoparlörler gösteriliyor. Ayrıca şirketin yeni akıllı gözlükleri ve kablosuz kulaklıkları da görsellerde bulunuyor. Bu cihazların her birinin birbirleriyle bağlantılı olduğu afişte verilmek istenen mesajlar arasında yer alıyor. Bu etkinliğin genel programı belli olsa da tam içeriği henüz bilinmiyor. Şirketin yeni akıllı telefonlar sunması bile mümkün görünüyor. Ayrıca bu etkinlikte Çin’e özel bazı ürünlerin tanıtılması da bekleniyor.
Huawei‘nin bu konferansta yeni bir akıllı saat tanıtması olası gözüküyor. Şirket bugün bir akıllı saat için Bluetooth sertifikası aldı. Bu saati IFA 2020‘de görebileceğimizi düşünüyoruz. Huawei‘nin alt markası olan Honor ise IFA 2020‘de ayrı bir konferans gerçekleştirecek. Honor‘un konferansı, Huawei‘den bir gün sonra yani 4 Eylül’de gerçekleşecek.
Akıllı Telefonlar
POCO X3 geliyor; teknik detaylar sızdırıldı
Xiaomi bünyesinde faaliyet gösteren POCO, en son F2 Pro modeliyle karşımıza çıkmıştı. Şimdi ise ortaya çıkan bilgiler, firmanın POCO X3 adlı yeni bir model üzerinde çalıştığını gözler önüne seriyor.
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Xiaomi’nin alt markası POCO, X serisine en son X2 modeliyle yeni bir üye kazandırmıştı. Bugünlerde ise, şirketin bu yıl piyasaya sürdüğü POCO X2′nin halefi olacak yeni bir model ortaya çıktı. POCO X3 kod adıyla bilinen cihaz şimdiden sertifikasyon sürecini dahi tamamlamış durumda.
Cihazla alakalı detaylar, ilk olarak Federal İletişim Kurulu (FCC) tarafından yayınlanan belgelerle birlikte ortaya çıktı. FCC’nin paylaştığı belgeler, M2007J20CG model numarasına sahip olacak POCO X3′le alakalı en azından arkasını gösteren bir fotoğrafa da ev sahipliği yapıyor. Fotoğraftan anlaşıldığı üzere POCO X3, şu anda piyasadaki hiçbir Xiaomi marka akıllı telefona benzemeyen eşsiz bir arka kapak tasarımına sahip olacak.
Cihazın ortasında büyük bir FOCO amblemi ve kamera modülü için ayrılan yuvarlatılmış kenarlara sahip dikdörtgen bir bölüm yer alıyor; bu bölümde 64 MP AI Super Camera yazısının da dikkatlerden kaçmadığını ekleyelim. Şu an için sadece ana kameraya ait detaylar belli olsa da, cihazda en az 3 tane kamera olacağı düşünülüyor. Bu bağlamda POCO X3 modelinin kamera noktasında iddialı olduğunu söyleyebiliriz.
POCO X3, kutudan varsayılan olarak MIUI 12 arayüzüyle çıkacak. Ayrıca 5.160 mAh bataryayla güç ihtiyacını gideren bu telefonun, 33W hızlı şarj desteğine sahip olduğu da ortaya çıkan diğer detaylar arasında. Ayrıca bir Twitter kullanıcısının paylaştığı ve cihazların SAR testini gösteren rapora göre POCO’nun tanıtacağı tek telefon X3 değil. Zira raporda, M2007J20CT model numaralı başka bir cihazdan daha bahsediliyor.
Upcoming POCO smartphone comes with 5160mAh battery and 33W Fast charging. pic.twitter.com/8SnEL4RbvJ
— the_tech_guy (@_the_tech_guy) August 24, 2020