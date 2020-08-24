OnePlus uygun fiyatlı bir telefon daha duyuracak!

OnePlus’ın geçtiğimiz ay duyurduğu akıllı telefon modeli Nord, markanın uzun süredir girmediği orta-üst seviye model eksikliğini doldurmuştu. Kullanıcılardan gelen geri bildirimler karşısında memnun olan OnePlus, önümüzdeki ay bir telefon daha duyurmaya hazırlanıyor!

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OnePlus Nord’a daha uygun fiyatlı bir kardeş model geliyor!

Sızıntılarıyla bilinen bir Twitter kullanıcısının paylaştığı bilgiye göre, OnePlus önümüzdeki ayın sonunda bir yeni cihaz duyurusu daha yapmayı planlıyor. Bu etkinlikte duyurulacak telefonun tıpkı Nord modeli gibi fiyat/performans dengesine odaklanacağı belirtiliyor. Ancak 5G modem desteği bulunmayacağı için fiyat konusunda çok daha rekabetçi bir paket sunulacak.

Merak uyandıran paylaşımda telefonun işlemci ve fiyat bilgilerine de yer verildi. Gizemli telefonun Qualcomm Snapdragon 662 ya da 665 işlemci kullanacağı belirtilirken, 240 dolar civarında belirtilen fiyat etiketi de ilgi çekiyor. Ayrıca 4 GB RAM, üçlü arka kamera ve 18W hızlı şarj desteği de Clover kod adlı cihazın iddia edilen diğer özellikleri arasında yer alıyor.

Uzun bir süredir yılda 4 telefon duyuran OnePlus, görünüşe göre bu stratejisinden vazgeçmiş durumda. Özellikle Hindistan gibi rekabet düzeyinin yüksek olduğu pazarlarda daha agresif bir strateji benimseyen markanın orta-üst seviyede elini güçlendirmek istediği düşünülüyor. Ayrıca OnePlus’ın 200 dolar altında konumlanacak başka bir telefonun daha hazırlığı içerisinde olduğu iddia ediliyor.