OnePlus TV teknik özellikleri ortaya çıktı!

OnePlus TV cihazının belli başlı teknik özellikleri Google Play Developer Console listesiyle ortaya çıktı. Televizyonda MediaTek işlemci kullanılacak.

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OnePlus TV teknik özellikleri

Çinli akıllı telefon üreticisi OnePlus‘ın gelecek ay tanıtacağı televizyonunun ekran boyutu gibi konularda birbirinden ayrılan dört farklı versiyonla piyasaya çıkacağı tahmin ediliyor. Cihazlarda QLED ekrana yer verilecek. Televizyon, Google Play Developer Console listesinde “Dosa” kod adıyla yer alıyor.

Gücünü MediaTek’in MT5670 işlemcisinden alan OnePlus TV‘de Mali-G51 GPU grafik birimi kullanılıyor. 3 GB RAM‘li akıllı televizyon, kutusundan güncel Android Pie işletim sistemiyle çıkacak. Listede 1080p çözünürlüğünde gözüken cihazın çözünürlüğü muhtemelen ayarlar bölümünden 4K‘ya yükseltilebilecek.

OnePlus CEO’su Pete Lau; Gadgets360 sitesiyle yaptığı röportajda, akıllı televizyonda Android TV‘nin üzerine kurulmuş “gelişmiş bir kullanıcı arayüzü” kullanılacağını ve OnePlus akıllı telefon kullanıcılarının televizyonu daha efektif bir şekilde kullanabileceklerini belirtti.

Lau röportajda ayrıca OnePlus TV‘yi üst seviyeye konumlandırdıkları için Samsung ve Sony gibi deneyimli televizyon üreticilerinin Premium cihazlarıyla rekabet etmeyi amaçladıklarını vurguladı. CEO, akıllı televizyonun Xiaomi‘nin Mi TV‘si gibi bütçe dostu bir ürün olmayacağını da sözlerine ekledi.

İlk olarak Hindistan pazarında satışa sunulacak olan OnePlus TV‘nin zamanla farklı pazarlarda da boy göstermesi bekleniyor. Fakat şirket bu konuda henüz herhangi bir bilgi vermiyor.