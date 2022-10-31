OnePlus geçtiğimiz hafta, tüm uygun OnePlus telefonları Android 13 tabanlı ColorOS 13 beta programını başlattı. Bundan sadece birkaç gün sonra OnePlus, bu cihazların çoğunun kararlı güncellemeyi ne zaman alacağını açıkladı.

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Bugün Oppo China, Kasım 2022 ayı için ColorOS 13 güncelleme planını açıkladı. Program, kalan son uygun OnePlus akıllı telefonlarının kararlı güncellemeye erişeceği tarihi gösteriyor.

Zaman çizelgesine göre, aşağıdaki OnePlus telefonları, Çin’de 16 Kasım’da ColorOS 13 kararlı güncellemesine erişebilecek.

OnePlus Ace

OnePlus 9RT

OnePlus 9R

OnePlus 8T

OnePlus 8 Pro

OnePlus 8

Listede eksik olan tek cihaz, yakın zamanda Genshin Impact sınırlı sürümüne sahip olan en yeni OnePlus Ace Pro (diğer adıyla OnePlus 10T) .

Bu nedenle, Ace Pro dışında, tüm uygun OnePlus telefonları, Çin’de Kasım ayının ortalarında Android 13 kararlı yazılımını alacak. Aynı şeyi bu akıllı telefonların global versiyonları için de söyleyebilmeyi dilerdik. Ne yazık ki, şu anda durum böyle görünmüyor.

OnePlus, yazılımını çok geliştirerek uzun bir yol kat etti. Aslında, şu anda Android 13 kararlı yapısını çalıştıran Samsung’dan daha fazla modele sahip.

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