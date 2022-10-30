OnePlus 10T birkaç ay önce piyasaya sürüldü ve birçok kullanıcının beğenisini topladı. Cihaz artık OnePlus için bir amiral gemisi niteliğinde. Şirket OnePlus 13 Pro’dan hemen sonra telefona OxygenOS güncellemesini yayınladı. OnePlus kısa süre önce OxygenOS 13 güncellemesi için güncellenmiş bir yol haritası yayınlamıştı. Yol haritasında OnePlus 10T, OnePlus 9, 9 Pro ve OnePlus 8 serisi gibi cihazlardan bahsediliyordu. Şimdi, OnePlus 10T güncelleme ile alakalı ilk açık Beta sürümünü aldı. İlginç bir şekilde, bu cihaz güncellemeyi diğer bazı uygun cihazlardan biraz daha geç aldı. Bu durumun nedeni tam olarak bilinmese de kullanıcılar şu an için mutlu.

OxygenOS 13, OnePlus 10T Cihazına Ulaştı

OnePlus 10T için OxygenOS 13 Açık Beta güncellemesi, temel sürüm olarak arayüzde Android 13’ü getiriyor. Marka, OxygenOS 12’de baskın olan ColorOS kimliğinden uzaklaşmaya çalışıyor. Güncelleme “doğayı” temel alıyor ve yepyeni anamorfik bir tasarım getiriyor. Şirket yeni güncellemesinde su gibi pürüzsüz akan bir yazılım vaat ediyor. Ayrıca, güncelleme yeni özelleştirme seçenekleri ve yeni güvenlik geliştirmeleri de getiriyor. Arayüzün güncelleme ile beraber animasyonlar tarafında çok geliştiğini söyleyebiliriz. A.08 ve A.10 ürün yazılımı sürümlerini kullanan OnePlus 10T sahiplerinin tamamının OxygenOS 13 Açık beta güncellemesi için uygun olduğunu belirtmekte fayda var. Öte yandan eğer Beta programını beğenmezseniz eski kararlı sürüme dönme şansınız her zaman bulunuyor. Ancak eski sürüme geri dönerken bazı veri silinmeleri ile karşı karşıya kalabilirsiniz. Bu sebeple bir hafıza yedeği almanızı öneriyoruz.

OnePlus 10T Özellikleri

120Hz yenileme hızı, 1000Hz anında dokunmatik örnekleme hızı, Corning Gorilla Glass 5 korumalı 6,7 inç (2400 x 1080 piksel) FHD+ AMOLED 10 bit ekran

120Hz yenileme hızı, 1000Hz anında dokunmatik örnekleme hızı, Corning Gorilla Glass 5 korumalı 6,7 inç (2400 x 1080 piksel) FHD+ AMOLED 10 bit ekran Adreno yeni nesil GPU’lu 3,2 GHz’e kadar Qualcomm Snapdragon 8+ Gen1 4nm Mobil Platform

128 GB (UFS 3.1) depolama ile 8 GB LPDDR5 RAM, 256 GB (UFS 3.1) depolama ile 12 GB / 16 GB LPDDR5 RAM

OxygenOS 12.1 ile Android 12

Çift SIM (nano + nano)

Sony IMX766 sensörlü 50MP arka kamera, f/1.8 diyafram, OIS, 8MP 119.9° f/2.2 diyaframlı ultra geniş kamera, f/2.4 diyaframlı 2MP kamera, çift LED flaş

f/2.4 diyafram açıklığına sahip 16 MP ön kamera

Ekran içi parmak izi sensörü

USB Type-C Bağlantı Noktası, Stereo hoparlörler

Boyutlar: 163×75.4×8.75mm; Ağırlık: 203.5g

5G SA/NSA (n1/n3/n5/n8/n20/n28A/n38/n40/n41/n77/n78 bantları), Çift 4G VoLTE, Wi-Fi 6 802.11 ax 2X2 MIMO, Bluetooth 5.2, GPS (L1+L5 Dual Band) + GLONASS, USB Type-C, NFC

150W SUPERVOOC hızlı şarjlı 4800mAh (tipik) pil

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