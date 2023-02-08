OnePlus, söz verdiği gibi şirketin Cloud 11 etkinliğindeki ilk tableti olan OnePlus Pad modelini tanıttı. Rahat bir okuma deneyimi vaat eden 7:5 en boy oranına sahip 11,6 inç büyüklüğünde 2.8K çözünürlüğünde 144Hz tazelemli LCD ekran ile gelen bu tablet Apple’ın iPad Pro’suna rakip olacak gibi görünüyor.

Firmanın söylediğine göre bu tablet ince 6.54 mm çerçeve ve kamberli bir çerçeve sayesinde %88 ekran/kasa oranına sahip ve hafif ve uzun süre tutması kolay hissetmek için tasarlanmış. Tablet, ekran yönünü akıllıca tanımlayan ve daha sürükleyici bir ses için sol ve sağ ses kanalları arasında otomatik olarak geçiş yapan omni yataklı ses alanı teknolojisine sahip dörtlü hoparlör ile geliyor. Tablette Dolby Atmos ve Vision teknolojileri de yer alıyor.

MediaTek Dimensity 9000 yonga seti ile gelen bu tabletin 8 GB ve 12 GB RAM‘li sürümleri bulunuyor. Android 13 tabanlı OxygenOS 13.1 ile çalışan bu tablet kendi içerisinde bir ekosistem kuruyor. Tablet OTP doğrulama mesajları, hücresel veri paylaşımı ve zengin metin mesajları için OnePlus telefonlarla senkronize edebiliyor. Ayrıca cihazlar arasında kopyala yapıştır, bildirim paylaşımı ve dosya paylaşımı da bulunuyor. Aynı iPhone-iPad ilişkisi OnePlus’ın cihazlarına da geldi diyebiliriz.

Tabletin arkasında 13MP arka ve önünde ise 8MP kamera yer alıyor. Tablet 1 aya kadar bekleme modunda devasa, 9510 mAh pil ile geliyor. OnePlus, 67W SuperVOOC şarjının tableti 60 dakikada %1’den %90’a kadar şarj edebileceğini söylüyor.

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OnePlus Pad ayrıca milisaniye düzeyinde yanıt verme için ultra düşük 2ms gecikmeli bir kalem olan OnePlus Stylo ve folyo kılıflı OnePlus Manyetik Klavye ile birlikte geliyor. Bu modelin fiyatı henüz açıklanmadı. Bakalım ülkemize giriş yapacak mı?

İçindekiler OnePlus Pad özellikleri

OnePlus Pad özellikleri

11,6 inç büyüklüğünde 2800 x 2000 çözünürlüğünde 144Hz tazelemli Dolby Vision destekli 7:5 en boy oranı LCD ile 2.5D kavisli cam ekran

Sekiz Çekirdekli Boyut 9000 4nm işlemci

Mali-G710

128GB / 256GB UFS 3.1 depolama alanı

8GB / 12GB LPDDR5 RAM

OxygenOS 13.1 ile Android 13

13MP arka kamera

8MP ön kamera

USB Type-C Ses, Dörtlü Hoparlörler, Dolby Atmos

Boyutlar: 258×189.4×6.5mm

Ağırlık: 552g

Wi-Fi 6 802.11 ax (2.4GHz + 5GHz), Bluetooth 5.3, USB Type-C

14.5 saat video izleme ve 1 ay bekleme ile 67W SuperVOOC hızlı şarj ile 9510mAh kapasiteli batarya