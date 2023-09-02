Teknoloji dünyasında heyecan verici bir gelişme yaşanıyor. Kısa bir süre önce ilk tableti olan OnePlus Pad modelini tanıtan OnePlus, yeni bütçe dostu modeli OnePlus Pad Go ile tablet pazarına hızlı bir dönüş yapmaya hazırlanıyor. Güvenilir bir sızıntı kaynağı, OnePlus forumlarında ve Hindistan BIS sertifikalarında görünen OPD2304 model numaralı cihaz ile ilgili yeni bilgiler paylaştı. Bu bilgiler, yeni bir OnePlus tabletinin yolda olduğunu işaret ediyor olabilir! İşte bildiğimiz her şey!

Bütçe Dostu OnePlus Pad Go Tablet Pazarını Sallayacak!

Söylentilere göre OnePlus, yeni bir tablet üzerinde çalışıyor. Bu tablet, OPD2304 model numarasına sahip olacak gibi görünüyor. Ancak bazı sertifikalarda aynı modelin iki farklı versiyonuna ait model numaraları ortaya çıkmış durumda.

Hindistan BIS web sitesinde görünen OPD2304 ve OPD2305 model numaraları, muhtemelen OnePlus Pad Go’nun Wi-Fi ve hücresel bağlantı gibi farklı özelliklere sahip iki farklı sürümünü temsil ediyor olabilir. Önceki OnePlus tablet olan OnePlus Pad, sadece Wi-Fi sürümüyle geldi ve bu nedenle hücresel bağlantı özelliği bulunmuyordu. Şirket bu sefer hem Wi-Fi hem de hücresel bağlantıya sahip iki farklı versiyon sunabilir.

Bu model numaraları Hindistan BIS sertifikalandırma kurumu tarafından listelendiğine göre, tabletlerin en azından Hindistan pazarında satışacağı çıkacağı kesin gibi gönüyor. Yine de OnePlus’ın bu yeni tabletinin özellikleri, fiyatı ve çıkış tarihi hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

“OnePlus Pad Go” adı, OnePlus’ın daha uygun fiyatlı bir tablet segmentine yönelik bir giriş yapabileceğini düşündürüyor. Ancak bu bilgiler henüz sadece söylenti düzeyinde. Bu nedenle paylaşılan bilgilere çekimser yaklaşmakta fayda var.

OnePlus, OnePlus Pad Go’nun varlığını onaylamış değil ve bu model numaralarının başka bir ürün için kullanılma ihtimali de mevcut. Ancak bu gelişmeler, OnePlus’ın tablet pazarına dönme niyetinde olduğunu gösteriyor gibi duruyor.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce OnePlus’ın yeni tableti için erken mi? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!