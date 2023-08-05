OnePlus, Temmuz ayında piyasaya sürülen Galaxy Z Fold 5’in hemen ardından kendi katlanabilir telefonunu piyasaya sürmeye hazırlanıyor. OnePlus Open olarak bilinen cihaz, daha önce sızdırılan render görüntülerinin ardından şimdi de yepyeni tasarım görüntüleriyle yeniden teknoloji dünyasının gündemine oturdu! OnePlus katlanabilir telefon pazarına bomba gibi düşecek!

İşte OnePlus’ın İlk Katlanabilir Telefonu!

Birçok sızıntı haberinde adı geçen OnLeaks adlı X (Twitter) kullanıcısı tarafından paylaşılan görseller, prototip bir üniteden erken üretim ünitesine geçişte bazı tasarım değişikliklerini ortaya koyuyor. OnePlus Open, Galaxy Z Fold serisine benzemek yerine OPPO Find N2’ye daha çok benzeyen daha geniş bir en-boy oranına sahip olacak. Bu sayede dış ve iç ekran daha geniş ve erişilebilir hale gelecek.

Görüntülerde, arkadaki büyük dairesel kamera adasının telefonun üst yarısının çoğunu kapladığı görülüyor. Bu kamera adasında üç kamera sensörünün bulunduğu ve Hasselblad işbirliğini göstermek için için “H” amblemi bulunduğunu görüyoruz. Ayrıca, LED flaş ünitesi de arka kısmın üst köşesinde yer alıyor.

Ön tarafta ise kamera artık telefonun sağ köşesine yerleştirilmiş, bu da kullanıcıların video görüşmeleri için daha rahat bir deneyim yaşamalarını sağlayacak. Cihazın çerçevesi, önceki görüntülere kıyasla daha yuvarlak köşelere sahip ve cihazın arka kısmı suni deri dokusuyla kaplı bir yapıya sahip olabilir.

OnePlus ve OPPO arasındaki yakın ilişki dikkate alındığında, OnePlus Open’ın OPPO Find N2’ye tasarım konusunda ciddi anlamda benzeyebileceği söyleniyor. Hatta bazı söylentilere göre OnePlus Open, yeniden markalanmış bir Find N3 olabilir.

OnePlus Open modelinin Ağustos ayında piyasaya sürüleceği söylense de, ekran tedarikçileri ile yaşanan anlaşmazlıklar nedeniyle lansmanın bir süre ertelendiği bildiriliyor. OnePlus kullanıcıları, bu yeni katlanabilir telefonla daha gelişmiş ve kullanıcı dostu bir deneyim yaşayacaklar. OnePlus Open, katlanabilir telefon pazarına kendi benzersiz özellikleriyle giriş yapmaya hazırlanıyor. Bizler de OnePlus’ın ilk katlanabilir telefonunu merakla bekliyoruz.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce OnePlus Open neler sunacak? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!