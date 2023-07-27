Son birkaç hafta içinde, OnePlus’un gelecek katlanabilir telefon modeli hakkında çeşitli raporlar ortaya çıktı. Bugün, şirket, cihazın muhtemel adını ima eden gizemli bir mesajı Twitter üzerinden paylaştı. OnePlus Twitter’da “Diğerleri PATLADIĞINDA AÇIYORUZ” şeklinde bir açıklama yaptı. Bu, şirketin yeni katlanabilir telefon modelinin adının OnePlus Open olacağına işaret ediyor. Nextpit, cihazın isminin OnePlus Open olacağını doğrularken, Notebookcheck cihazın ağustos ayında piyasaya sürüleceğini belirtiyor. Resmi bilgilere gelince, bugünkü tweet, bu cihaz hakkındaki tek resmi duyurudur. Bununla birlikte, OnePlus Open hakkında çeşitli dedikodular dolaşıyor.

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Notebookcheck’in raporuna göre OnePlus Open, Samsung Galaxy Fold ve Huawei Mate X gibi bir tasarım sergileyecek. Ancak, şirketin resmi Twitter duyurusuna göre, bu cihaz muhtemelen “OnePlus Fold” adını kullanmayacak. Bunun yerine, şirket “OnePlus Open” markasını tercih etti. Ayrıca rapor, OnePlus Open’ın 7,5 inçlik bir katlanabilir ekranla sunulacağını öne sürüyor. Bu ekran, kullanıcıların tablet büyüklüğündeki bir ekrandan daha kompakt bir telefon ekranına geçiş yapabilmesini sağlayacak.

Teknik özellikler bakımından Notebookcheck, bu cihazın en yeni Snapdragon işlemcisini kullanacağını belirtiyor. Ayrıca, cihazın 12 GB’a kadar RAM ve 512 GB dahili depolama alanına sahip olacağını iddia ediyor. Fiyatlandırma konusunda, rapor, bu cihazın 1.000 ila 2.000 dolar fiyat aralığında olacağını tahmin ediyor.

OnePlus, her zaman kaliteli ürünleri uygun fiyatlarla sunmayı hedefleyen bir marka olarak tanınıyordu. Ancak, katlanabilir telefon segmentine adım atarak, şirket yeni bir alanın kapılarını aralıyor. Katlanabilir cep telefonları hala nispeten yeni bir teknoloji ve bu ürünleri tasarlamak ve üretmek pek çok zorluğu beraberinde getiriyor. Ancak, eğer OnePlus kaliteli bir katlanabilir akıllı telefonu uygun bir fiyatla sunabilirse, bu, sektördeki dengeleri değiştirebilir.