iPhone 15 serisi piyasaya Eylül ayında çıkacak. Şimdiden Apple’ın merakla beklenen akıllı telefon serisiyle ilgili haberler yayılmaya başladı. Daha önce Apple’ın ‘çerçevesiz’ bir iPhone arayışından ve iPhone 15 serisinin olası gecikmesinden bahsetmiştik. Özellikle gecikme haberleri, kullanıcılar arasında bir miktar hayal kırıklığına neden oldu. Ancak gelen son bilgiler, şirket için her şeyin yolunda gittiğini gösteriyor. Apple, iPhone 15 serisinin ekranlarıyla ilgili ilk üretim sorunlarını çözmüş gibi görünüyor ve şimdilik gözle görülür bir gecikme yok.

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Apple, geleneklerine sıkı sıkıya bağlı bir şirket. Bu nedenle, her yıl ne yapacaklarını tahmin etmek genellikle çok zor değil. Ancak şirket zaman zaman herkesi şaşırtmayı başarıyor. Örneğin, yakın zamana kadar standart iPhone ve Pro serisi, kamera ve boyut dışında aynıydı. Ancak son zamanlarda teknoloji devi, iki seriyi hem işlemci hem de tasarım açısından farklılaştırdı.

Dolayısıyla iPhone 14 çentikli bir tasarımla tanıtılırken iPhone 14 Pro ve 14 Pro Max, Dynamic Island özelliğiyle karşımıza çıktı. Bu durum birçok kullanıcının kafasını karıştırdı ve sanki iki farklı nesil telefon gibi hissettirdi. Neyse ki Apple bu yaklaşımında ısrarcı olmadı ve gelen son bilgilere göre bu yıl tüm modellerinde Dynamic Island özelliğini kullanacak. Ancak bu durum farklı sorunları da beraberinde getirdi.

Mart ayında, Apple’ın yaklaşan iPhone 15 serisi için ekranları yapmakta sorun yaşadığına dair haberler vardı. Bu, özellikle yeni bir telefon almayı düşünen ancak iPhone 15 serisinin lansmanını bekleyenler için endişe vericiydi. Neyse ki, bu sorunlar uzun sürmedi. Apple’ın iPhone 15 serisi için erken dönemde yaşanan ekran üretim sorunlarını giderdiği söylendi. Bildiğiniz gibi şirket, üretim için Samsung ve LG gibi rakipleriyle çalışıyor.

Gelen haberlere göre sorunla karşılaşan üretici LG Display oldu. Şirket, özellikle selfie kamerası ve Face ID için delik açmakta zorlanıyordu. OLED ekranlarda bu kısımlar kesildikten sonra bir nevi koyu noktalar oluşacaktır. Daha önce OLED telefon kullananlar ve talihsiz kazalar yaşayanlar bilirler ki bu lekeler büyüyebilir ve kısa sürede ekranda hiçbir şey göremeyebilirsiniz. Neyse ki, bu sorun çözüldü. Özetle LG, kesim işleminin gerçekleşeceği izole bir alan oluşturmuş ve kesimden zarar gören nokta tüm ekrana yayılmamış.

Ne yazık ki, Apple’ın her yıl değişiklik yapmamasının özel bir nedeni daha vardı ve bu da maliyetti. Ancak şirket, premium hissini korumak için iPhone 15 ve iPhone 15 Plus modellerine Dynamic Island özelliğini dahil edecek ve Avrupa Birliği ile sorun yaşamamak için telefonlarında Lightning yerine bir USB-C bağlantı noktası kullanacak. Bu, maliyetlerin önemli ölçüde artacağı anlamına gelir. Eğer iddialar doğruysa şirket, yeni modellerin fiyatlarını en az 100 dolar artıracak.