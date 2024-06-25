Çinli teknoloji devi OnePlus, bir süredir yeni orta segment akıllı telefonu olacak olan OnePlus Nord CE4 Lite üzerinde çalışıyordu. Geldiğimiz noktada bugün ise marka, yeni orta segment akıllı telefonunu piyasaya sürdü. Detaylara bakalım.

OnePlus Nord CE4 Lite neler sunuyor?

OnePlus Nord CE4 Lite 5G, 6,67 inç düz AMOLED ekranıyla dikkat çekiyor. Bu ekran, FHD+ çözünürlük, 120Hz yenileme hızı ve 2.100 nit tepe parlaklığı sunuyor. Ayrıca, ıslak ellerle etkileşimi kolaylaştıran Aquatouch teknolojisine sahip. Bu teknoloji, Nord CE 4 ve OnePlus 12 serisinde de bulunuyor.

Tasarım açısından, Nord CE4 Lite 5G, Nord CE 4’e benzerlik gösteriyor. Ancak, markanın imzası olan uyarı kaydırıcısı bu modelde yer almıyor. Telefonun düz çerçeve tasarımı ve hap şeklinde çıkıntılı bir kamera adası bulunuyor.

Kamera özelliklerine gelince, OnePlus Nord CE4 Lite 5G’nin arka tarafında çift kamera kurulumu bulunuyor. Bu kurulumda, 50MP Sony LYT-600 ana sensör, OIS desteği ve 2x sensör içi yakınlaştırma özelliği ile yer alıyor. Ayrıca 2MP derinlik yardımcı lensi mevcut. Ön tarafta ise 16MP selfie kamerası bulunuyor.

Cihaz, Snapdragon 695 işlemciyle güçlendirilmiş. Bu yonga seti, 2022’de piyasaya sürülen Nord CE 2 Lite 5G’de de kullanılmış olduğundan biraz eski. OnePlus Nord CE 4 Lite, 8 GB RAM ve 128 GB ile 256 GB depolama seçenekleri sunuyor. Ayrıca, 8 GB sanal RAM de mevcut. Akıllı telefon, 80W VOOC hızlı şarj desteğine sahip 5.500mAh batarya ile geliyor. Bu batarya, ters şarjı destekliyor ve akü sağlığı motoru özelliğine sahip. Yazılım olarak ise cihaz, OxygenOS 14 ile çalışıyor.

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Fiyatlandırma ve kullanılabilirlik açısından, OnePlus Nord CE4 Lite 5G, Mega Mavi, Süper Gümüş ve Ultra Turuncu renk seçenekleriyle sunuluyor. Hindistan’da temel varyant 19.999 Rs’den başlarken, 8GB + 256GB modeli 22.999 Rs olarak fiyatlandırılmış. Akıllı telefon, 27 Haziran saat 12:00’den itibaren OnePlus’ın web sitesi, ortak perakende mağazaları ve Amazon üzerinden satın alınabilecek.