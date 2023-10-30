OnePlus bir kez daha ülkemize giriş yaptı. Bu sefer 3 farklı akıllı telefon ile gelen marka kalıcı olma niyetinde. Bu üç telefondan en uygun fiyatlı model ise Nord CE 3 Lite 5G modeli. Orta segmentte yer alan telefonun detaylarını Eren bu videoda aktarıyor.

OnePlus Nord CE 3 Lite 5G, tasarım itibariyle büyük abisi Nord 3’e benzese de farklılıkları da bulunuyor tabi. 8.3mm kalınlığında olan telefon yaklaşık olarak 195 gram ağırlığında. İki farklı renkl (Kromatik Gri, Pastel Yeşil) satın alınabilen telefonun parlak arka yüzeyi dikkat çekiyor. Ancak dikkat çektiği güzellikten daha fazlası parmak izini de çokça belli ediyor.

OnePlus Nord CE 3 Lite 5G, 6.72 inç boyutunda IPS LCD panelle gelen 120Hz destekli bir ekranı bulunuyor. 680 nit parlaklığa çıkabilen bu ekran FHD+ çözünürlük gösteriyor. 391 ppi piksel yoğunluğu ile keskin görüntüler sunabilen bu ekranda %87.1 ekran gövde oranı bulunuyor.

İşin performans tarafında OnePlus Nord CE 3 Lite 5G içerisindeki Snapdragon 695 5G işlemcisinden gücünü alıyor. Adreno 619 GPU ile ağır grafikli oyunlarda orta ayarlarda oyun oynatırken daha düşük seviyedeki oyunlarda sorunsuz bir deneyim sunuyor. 8GB RAM ve 256GB depolama alanı bulunan telefon segmentinde yeterlilikleri sağlayabiliyor. Telefonun en güzel noktalarından birisi ise yazılım tarafında. Android 13 ile gelen telefonda OxygenOS 13.1 ile geliyor. Sorunsuz, akıcı ve bir o kadar da özelleştirmesi bol olan bu arayüz kullanıcısına olduğundan daha akıcı bir telefon kullanımı hissettiriyor.

OnePlus Nord CE 3 Lite 5G, arka tarafta üçlü kamera kurulumuna sahip. Bunlardan birisi 108MP ana kamerası. Diğer 2 kamera ise 2MP çözünürlüğünde. Ana kameranın güzel bir tarafı ise sensör içersinden 3x zoom yapabiliyor olması. Böylece kaliteden kayıp olmadan zoom fotoğrafları çekebiliyor. Ön taraftaki 16Mp kamerası ile de segmentindeki iyi fotoğraf çekebilen telefonlardan birisi. Hem arka hem de ön kamera ile 1080p 30fps videolar çekmesi ile kendi fiyat segmentindeki telefonlardan geride kalması en büyük eksi noktalarından birisi.

Stereo hoparlörü bulunan OnePlus Nord CE 3 Lite 5G, ses konusunda kullanıcısını memnun ediyor. Dizi film ve müzik içeriklerinizin zevkini çıkarabiliyorsunuz. Telefonun en güzel noktalarından birisi 3,5mm kulaklık girişinin bulunması. Bu sayede kablolu kulaklığınızı da kullanabiliyorsunuz.

OnePlus Nord CE 3 Lite 5G, içerisinde 5000 mAh büyüklüğünde bataryaya ev sahipliği yapıyor. 67W SuperVOOC şarj desteğiyle kısa sürede şarj olabiliyor. 30 dakikada %80 dolum sağlayabilen şarj hızı şarj alışkanlıklarınızı bile değiştirebiliyor.

Ağ Bağlantıları olarak WiFi 5, Bluetooth 5.1,NFC ve 5G desteğiyle kullanıcısına bağlantı konusunda da rahat ettirecek olan telefon güncel olarak 16.000 TL ile satışta. Kimi yerlerde 15.500 TL’ye kadar bulunabilen telefon hakkında siz neler düşünüyorsunuz? Kendi görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşmayı unutmayın. İyi seyirler.

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