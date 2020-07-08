OnePlus Nord, arttırılmış gerçeklik ile tanıtılan ilk telefon olacak

OnePlus, nihayet orta sınıfta tanıtacağı ilk model olacak olan Nord modeli için resmi lansman tarihini duyurdu. OnePlus tarafından yapılan açıklamaya göre cihaz, 21 Temmuz’da tanıtılacak. Fakat bu tanıtımı esas ilginç kılan detay ise, “arttırılmış gerçeklik” ile yapılacak olan ilk akıllı telefon lansmanı olacak olması.

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OnePlus Nord lansmanına katılacakları neler bekliyor

OnePlus Nord modelinin lansmanına katılacak olanları, arttırılmış gerçeklik ile desteklenen bir lansman tecrübesi bekliyor. Lansmana katılmak için ise, davetiye koduna ihtiyacınız var. Gerekli uygulamayı indirdikten sonra, bu davetiye kodu ile bir avatar belirleyerek ve kulaklıklarınızı takarak lansmana dahil olabiliyorsunuz. Ayrıca OnePlus, lansman öncesinde akıllı telefonunuzu tam şarj etmenizi ve stabil bir internet bağlantısına sahip olmanızı tavsiye ediyor.

Arttırılmış gerçekliğe sahip olacak olan OnePlus lansmanına katılmak isteyenler, bu link aracılığıyla uygulamayı indirip lansmana katılma girişiminde bulunabilirler. Önceleri sadece amiral gemisi modeller üreten OnePlus, bu lansman sonrası orta sınıf cihazlara da sahip olmuş olacak. Bakalım OnePlus, amiral gemisi segmentinde yakaladığı başarıyı, yeni orta sınıf cihazlarında da yakalamayı başarabilecek mi? Ve son bir hatırlatma; sosyal mesafenizi korumayı ve ellerinizi bol bol yıkamayı unutmayın!