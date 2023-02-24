Ülkemize yeni yeni giren OnePlus, OnePlus 11 ve OnePlus 11R modellerini geçtiğimiz haftalarda küresel pazarda satışa sunmuştu. Geldiğimiz noktada bugün Çinli markanın bir başka akıllı telefon üzerinde çalıştığı raporlanıyor. Bu akıllı telefon OnePlus Nord serisi bir akıllı telefon olacak. Cihazın adının OnePlus Nord 3 olacağı tahmin ediliyor. Henüz resmi bir onay yok ancak akıllı telefonun neredeyse tüm özellikleri gözler önüne serildi.

OnePlus Nord 3 2021’deki OnePlus Nord 2’nin yeni nesli olarak çıkış yapacak. Nord serisi OnePlus’ın rekabetçi telefonlarını oluşturan seri. Xiaomi’nin Redmi Note, Samsung’un A serisi gibi düşünülebilir.

Sızıntılara göre OnePlus Nord 3 Full HD+ çözünürlüğe sahip bir ekran ile birlikte gelecek. Bu ekran 6.72 inç büyüklükte ve AMOLED bir panele sahip. Ekran yenileme hızı tarafında ise cihaz 120 hz ekran yenileme hızını destekliyor.

OnePlus Nord 3, kaputun altında MediaTek Dimensity 9000 yonga setine sahip. Bu yonga seti MediaTek’in en güçlü yonga seti olarak öne çıkıyor. MediaTek Dimensity 9000 yonga seti 4 nm üretim teknolojisi ile üretilmiş. Bunun yanı sıra entegre bir ARM Mali-G710 GPU’ya sahip. Yonga setine 8 GB/16 GB RAM ve 128 GB/256 GB dahili depolama eşlik ediyor. Yonga seti gücünü 80W kablolu hızlı şarj desteği bulunan 5000 mAh büyüklükte bir bataryadan alıyor.

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Kamera tarafında ise cihaz üçlü bir arka kamera kurulumuna sahip. Ana kamera 50 MP çözünürlükte iken bu ana kameraya eşlik eden 8 MP çözünürlükte ultra geniş açılı kamera ve 2 MP çözünürlükte makro kamera bulunuyor. Bunun yanı sıra selfieler ve görüntülü aramalar için cihazda 16 MP çözünürlükte bir ön kamera da mevcut.