Akıllı Telefonlar
OnePlus 9RT, Android 12 İçin Sertifika Aldı
OnePlus, bu yılın başlarında OnePlus 9, OnePlus 9 Pro ve OnePlus 9R dahil olmak üzere üç akıllı telefon piyasaya sürdü. Son birkaç hafta içinde, yaklaşan OnePlus 9RT hakkında sızıntılar vardı. Son zamanlarda, bu akıllı telefon Hindistan’ın BIS sertifikasını aldı. Bu sertifika, bu cihazın piyasaya çok yakın bir zaman içerisinde sürüleceğini ima etmektedir. OnePlus 9 serisinde, OnePlus 9R Snapdragon 870 işlemci kullanılırken diğer OnePlus 9 ve 9 Pro Snapdragon 888 amiral gemisi işlemcisini kullanacak.
Açıkçası OnePlus 9RT, OnePlus 9’un bir türevi olacak gibi. Bazı küçük yükseltmeler bekliyoruz. OnePlus 9RT, 120Hz ekran yenileme hızına sahip AMOLED tam ekran ve Qualcomm Snapdragon 870 işlemci ile gelmesi beklenmekte. Bu akıllı telefon ayrıca 65W hızlı şarjı destekleyen 4.500 mAh pil kullanacak. OnePlus 9R ile karşılaştırıldığında en büyük yükseltme kamera bölümünde olacak. 9R 48 MP ana kamera kullanırken, 9RT 50 MP Sony IMX766 ana kamerasına sahip olacak. Ayrıca 9RT, Android 12’nin önceden yüklenmiş ilk cep telefonu olacak. Bu cihaz, Android 12 üzerinde OxygenOS 12 sürümünü kullanacak.
OnePlus 9RT Çok Pahalı Olmamalı
Bu cihazın fiyatı hakkında resmi bir bilgi bulunmamakla birlikte, uygun maliyetli olmasını bekliyoruz. Beklentimizin çoğunluğu dolar yönünde uygun olması. OnePlus 9R, OnePlus 9’un “uygun maliyetli” bir versiyonu olarak piyasaya sürüldü ve Qualcomm Snapdragon 870’e sahip. Bu nedenle, OnePlus 9R’de hafif bir artış gibi görünen OnePlus 9 RT modeli, OnePlus 9R’den fiyatı çok fazla olmamalı. Şimdiye kadarki spekülasyonlardan, bu cihazın resmi olarak Ekim ayında piyasaya sürüleceği bekleniyor. Fiyatla ilgili olarak, Çin versiyonunun yaklaşık 3.000 Yuan [ 463,92 Dolar (3.891,25 Türk Lirası)] tutacağına dair söylentiler mevcut.
OnePlus, OnePlus 3 serisinden sonra mevcut amiral gemilerinin “T” serisini tanıttı. O zamandan beri bu cihazları her yıl görmeye alışkınız. T serisi amiral gemileri, genellikle amiral gemisi modellerine göre küçük yükseltmeler içerir. Geçmişte, daha yüksek özellikler ve farklı tasarımlar mevcuttu. Ancak OnePlus 8T’den bu yana şirket bu yönünü değiştirdi. OnePlus 8T, farklı bir tasarımla karşımıza çıkarken cihaz, teknik özellikler açısından diğer iki OnePlus 8 serisi cihazdan çok da önde değildi. Söylentiler, OnePlus’ın bu yıl “T serisi” amiral gemisini atlayabileceğini öne sürüyordu, ancak şimdi OnePlus 9 serisinde başka bir cihaz olacak. Bu yeni cihaz “T” çeşidi ve OnePlus 9RT modelidir.
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Akıllı Telefonlar
Google Pixel 6 Serisi, iPhone 13’ten Bir Gün Önce Tanıtılabilir
Google ağustos ayında, bu yılın içerisinde Pixel 6 serisinin piyasaya süreceğini resmi olarak doğruladı. Yeni ürünlerin tam duyurusunu, Google’nin geleneksel lansman zamanı olan Ekim ayında gerçekleşmesi bekleniyordu. Son gelen sızıntılara göre Google, yeni serisinin planlanan tarihten önce açıklama hazırlıklarına başladı.
Google içerisinde bulunan kaynaklara göre, yeni nesil Pixel serisinin duyurusu 13 Eylül’de düzenleneceğini belirtti. Buna açıklamalara göre yeni serinin lansmanı iPhone 13 serisinin piyasaya sürülmesinden sadece bir gün önce gerçekleşeceğini söyleyebiliriz. Buradan Google’ın sunumunu erkene almasının nedeni iPhone 13 serisinin önüne geçmek istemesi olabilir.
Geri dönüşlere bakılarak Pixel 6 ve Pixel 6 Pro bu yıl için en çok beklenilen yeni ürünler arasında yer alıyor. Beklentinin fazla olmasının sebebi serinin yeni bir tasarıma sahip olması ve yapay zekaya sahip olan Tensor işlemcisinin olması. Ayrıca yeni seri ile birlikte yeni bir kamera ve 5x optik zoom için yeni bir telefoto lens gelecek.
Pixel 6 serisinin bir diğer beklenilen özelliği ise Android 12 ile birlikte gelmesi. Bu arada, 13 Eylül’de yeni serinin piyasaya sürülürse, Eylül ayında Android 12’nin kararlı sürümlerine geçiş yapacağını düşünebiliriz. Bu şekilde diğer ay resmi olarak kararlı bir Android 12 ile karşılaşabiliriz.
Google Pixel 6 Serisi Samsung 5G Modemleri Kullanacak
Samsung, yeni nesil Google amiral gemisi akıllı telefonları Pixel 6 için 5G modem tedarikçisi olacak. Bu, Samsung için ABD pazarının bu segmentindeki ilk zaferi olacak çünkü şimdiye kadar Google’nin modem tercihi Qualcomm tarafından destekleniyordu. Daha önce Pixel 6 ve Pixel 6 Pro akıllı telefonlarının kendi işlemcileri Google Tensor üzerinde çalışacağı biliniyordu ancak Google ilk kez Qualcomm çiplerini kullanmamayı tercih etti. Ayrıca Samsung, yeni işlemcilerin üretimine de girecek. Koreli şirket ayrıca bu cihazlar için 5G modem tedarikçisi olarak seçildi.
Koreli üretici, beşinci nesil mobil ağlar için iletişim modülleri üreten üç şirketten birisidir. Kalan iki üretici, bu segmentin lideri Qualcomm ve Tayvanlı MediaTek’tir. Samsung’un 5G Exynos modemleri, Koreli üreticinin Asya ve Avrupa’da satılan amiral gemisi akıllı telefonlarında yaygın olarak kullanılıyor; ancak ABD sürümlerinde uzun süredir Qualcomm kullanılmaktaydı.
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Akıllı Telefonlar
realme GT’nin Türkiye Fiyatı Belli Oldu!
Bildiğiniz üzere realme geçtiğimiz aylarda amiral gemisi modeli realme GT’nin Türkiye’ye geleceğini açıklamıştı. Biz de hangi renginin geleceğinin haberini ne yapmıştık. Şimdi ise markanın amiral cihazının Türkiye fiyatı ortaya çıktı!
Bakmakta fayda var: realme GT’nin Türkiye’ye gelecek olan rengi belli oldu!
realme GT herkesin merakla beklediği bir telefon olmasının yanında belki de fiyatının ne olacağı en çok merak edilen modellerin başında geliyordu. Ve artık sonunda realme’nin ülkemizdeki ilk amiral gemisi cihazı satışa çıkıyor! Trendyol üzerinde listelenen model realme Türkiye” garantili olarak 8999TL’ye alıcılarını bekliyor.
Yurt dışında da en sevilen sarı-siyah rengiyle gelen modein teknik özelliklerine bakacak olursak; 5nm işlem teknolojisinden faydalanan Qualcomm Snapdragon 888, realme GT’nin performansını AI işlemci gücünü artırmasını sağlıyor. Daha güçlü ve büyük Cortex-X1 çekirdek ve üç yeni nesil yüksek performanslı A78 çekirdekle birlikte, telefonun CPU performansı %20 artmış ve güç tüketimi önceki nesle göre %50 azalmış durumda.
realme GT’de yeni nesil paslanmaz çelik VC soğutma sistemi kullanılmış. Bu sistem telefonun ısı dağıtma yapısını optimize etmek için paslanmaz çelik kullanarak telefonun uzun süreli üst düzey performans göstermesinde çok önemli bir rol oynuyor. Test sırasında, paslanmaz çelik VC soğutma sistemi, geleneksel bakır VC soğutma sistemine göre %50 daha fazla soğutma gücü ortaya koyarak CPU çekirdek sıcaklığını 15°C’ye kadar azaltmada başarılı olmuş durumda.
Özet olarak teknik özellikleri ise şöyle:
Ekran: 6,43 inç boyutta ve 120Hz tazeleme hızına sahip Samsung üretimi bir Super AMOLED ekran,
İşlemci: Qualcomm Snapdragon 888 işlemci 8GB/12GB RAM 128GB/256GB depolama
Kamera: 64 MP F/1.8 değerinde ana kamera, 8MP F/2.3 değerinde 119 derecelik geniş açı, 2MP F/2.4 değerinde makro kamerası ve ön tarafta 16MP F/2.5 ön kamera.
Pil: 65W hızlı şarj destekli 4500 mAh büyülüğünde batarya
Ses: Stereo Hoparlör, 3,5mm kulaklık girişi
Bağlantılar: WiFi 6 ve Bluetooth 5.2
Eğer siz de realme GT’ye Trendyol üzerinde göz atmak ve satın almak isterseniz buradaki linke bakabilirsiniz; https://ty.gl/6jb5iq4x0a
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