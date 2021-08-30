OnePlus 9RT, Android 12 İçin Sertifika Aldı

OnePlus, bu yılın başlarında OnePlus 9, OnePlus 9 Pro ve OnePlus 9R dahil olmak üzere üç akıllı telefon piyasaya sürdü. Son birkaç hafta içinde, yaklaşan OnePlus 9RT hakkında sızıntılar vardı. Son zamanlarda, bu akıllı telefon Hindistan’ın BIS sertifikasını aldı. Bu sertifika, bu cihazın piyasaya çok yakın bir zaman içerisinde sürüleceğini ima etmektedir. OnePlus 9 serisinde, OnePlus 9R Snapdragon 870 işlemci kullanılırken diğer OnePlus 9 ve 9 Pro Snapdragon 888 amiral gemisi işlemcisini kullanacak.

Açıkçası OnePlus 9RT, OnePlus 9’un bir türevi olacak gibi. Bazı küçük yükseltmeler bekliyoruz. OnePlus 9RT, 120Hz ekran yenileme hızına sahip AMOLED tam ekran ve Qualcomm Snapdragon 870 işlemci ile gelmesi beklenmekte. Bu akıllı telefon ayrıca 65W hızlı şarjı destekleyen 4.500 mAh pil kullanacak. OnePlus 9R ile karşılaştırıldığında en büyük yükseltme kamera bölümünde olacak. 9R 48 MP ana kamera kullanırken, 9RT 50 MP Sony IMX766 ana kamerasına sahip olacak. Ayrıca 9RT, Android 12’nin önceden yüklenmiş ilk cep telefonu olacak. Bu cihaz, Android 12 üzerinde OxygenOS 12 sürümünü kullanacak.

OnePlus 9RT Çok Pahalı Olmamalı

Bu cihazın fiyatı hakkında resmi bir bilgi bulunmamakla birlikte, uygun maliyetli olmasını bekliyoruz. Beklentimizin çoğunluğu dolar yönünde uygun olması. OnePlus 9R, OnePlus 9’un “uygun maliyetli” bir versiyonu olarak piyasaya sürüldü ve Qualcomm Snapdragon 870’e sahip. Bu nedenle, OnePlus 9R’de hafif bir artış gibi görünen OnePlus 9 RT modeli, OnePlus 9R’den fiyatı çok fazla olmamalı. Şimdiye kadarki spekülasyonlardan, bu cihazın resmi olarak Ekim ayında piyasaya sürüleceği bekleniyor. Fiyatla ilgili olarak, Çin versiyonunun yaklaşık 3.000 Yuan [ 463,92 Dolar (3.891,25 Türk Lirası)] tutacağına dair söylentiler mevcut.

OnePlus, OnePlus 3 serisinden sonra mevcut amiral gemilerinin “T” serisini tanıttı. O zamandan beri bu cihazları her yıl görmeye alışkınız. T serisi amiral gemileri, genellikle amiral gemisi modellerine göre küçük yükseltmeler içerir. Geçmişte, daha yüksek özellikler ve farklı tasarımlar mevcuttu. Ancak OnePlus 8T’den bu yana şirket bu yönünü değiştirdi. OnePlus 8T, farklı bir tasarımla karşımıza çıkarken cihaz, teknik özellikler açısından diğer iki OnePlus 8 serisi cihazdan çok da önde değildi. Söylentiler, OnePlus’ın bu yıl “T serisi” amiral gemisini atlayabileceğini öne sürüyordu, ancak şimdi OnePlus 9 serisinde başka bir cihaz olacak. Bu yeni cihaz “T” çeşidi ve OnePlus 9RT modelidir.