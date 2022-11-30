Bir akıllı telefon ile diğeri arasındaki fark giderek daralıyor. Sonuç olarak, akıllı telefon OEM’leri kullanıcıları çekmek için yazılım ekosistemlerini güçlendiriyor. Birçok marka son yıllarda çevresel sürdürülebilirliklerini teşvik ediyor ve bir kullanıcının daha uzun süre kullanabilmesi için daha uzun yazılım desteği sunuyor.

OnePlus, mevcut eğilime uygun olarak, “2023 yılında piyasaya sürülen seçili cihazların” artık dört Android işletim sistemi güncellemesi ve beş yıllık “düzenli” güvenlik yamaları alacağını duyurdu. OnePlus ve OPPO’nun İşletim Sistemi Ürün Başkanı Gary Chen, Londra’daki OxygenOS Open Ears Forum’da haberi doğruladı.

Ayrıca bkz: Xiaomi 13 Pro’nun Kamerasından Çekilen Fotoğraflar Sızdırıldı !

Güncelleme sıklığı açısından, bu süre boyunca güncelleme alacak cihazlar için iki ayda bir güvenlik güncellemeleri hedefleyeceklerini belirtti. OnePlus akıllı telefonlarının platform güncellemelerini ne kadar hızlı alacağı belli değildi.

Şu an itibariyle OnePlus’ın bu politikayı OnePlus 11 serisinden itibaren uygulayıp uygulamayacağı bilinmiyor. Alternatif olarak marka bunu 2023’ün sonlarında da yapabilir. Bu politikanın markanın amiral gemisi cihazlarıyla sınırlı kalacağını umuyoruz.

Bununla birlikte, bu yeni politika, şu anda cihazları için yalnızca üç yıllık büyük güncellemeler sağlayan Google gibi rakiplerine karşı rekabet avantajı sağlayacaktır.

Kaynak: 9to5google