OnePlus, bütün uygulamalara zorla karanlık modu yerleştirecek!

31 Mart‘ta piyasaya çıkması beklenen Vivo S6 5G, tasarımı ile birlikte ortaya çıktı. Bugüne kadar tasarımıyla ilgili bildiğimiz tek şey çift selfie kamera ile gelecek olmasıydı. Bugün ise elimize ulaşan görüntü ile tüm tasarım detayları ortaya çıktı.

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Vivo S6 5G tasarım anlamında neler vadediyor?

Şirket, Vivo S6 5G‘nin tasarımını 22 yaşında Çinli bir aktör olan Turbo Liu‘nun da bulunduğu renderlar ile birlikte paylaştı. Cihazın tasarımı ile ilgili ilk gözümüze çarpan şey, üçü şerit şeklinde olmak üzere dörtlü bir kamera dizilimi bulunması. Cihaz, 48 MP değerinde bir ana kameraya sahip fakat kamera detayları ile ilgili bilinen tek şey şu anlık bu. Telefon, kamera dizilimi olarak diğer Vivo telefonlara benziyor. Kameranın alt tarafına baktığımızda ise çift LED flaş bulunduğunu görüyoruz.

Üçlü dikey kameranın sol tarafında 48 MP yazısını, alt tarafa indiğimizde ise Vivo markasının yazılı olduğunu görüyoruz. Bir internet sitesindeki resmi liste aracılığıyla cihazın renk seçeneklerinin bazılarının onaylandığını söyleyebiliriz. Onaylanan renk seçenekleri, pembe-mavi-beyaz ve koyu mavi-beyaz renk kırılmalarından oluşan iki farklı ton olarak karşımıza çıkıyor.

Vivo S6 5G için ön kayıtlar açıldı. Telefonun lansman tarihinde ise ön siparişlerin açılması bekleniyor. Ancak cihazların gönderim tarihi ile ilgili henüz bir bilgi yok.