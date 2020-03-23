Akıllı Telefonlar
OnePlus, bütün uygulamalara zorla karanlık modu yerleştirecek!
OnePlus, OxygenOS arayüzünü geliştirmeye devam ediyor. Android 10 ile hayatımıza gelen karanlık mod için çalışmaları sürdüren firma, kullanıcıların cihazlarında yer alan bütün uygulamaları zorla karanlık yapabilecek.
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Karanlık mod zorla entegre edilebilecek.
Akıllı telefon piyasasının önemli oyuncularından olan OnePlus, Android dünyasının değişimine ayak uydurmak için kendini geliştiriyor. OxygenOS ile Android 10 sürümüne hazırlanan firma, karanlık mod konusunda farklı bir plana sahip. XDA Developers sitesinde yer alan habere göre, OxygenOS karanlık modu daha fazla uygulamaya yerleştirebilecek. Zorunlu karanlık mod adını alan özellik sayesinde, karanlık mod desteklemeyen uygulamalar karanlık olabilecek. Açık betada sistem içerisine gömülen kodlar sayesinde de ne yaptığı anlaşılan özellik, uygulamaların uyumlu olup olmadığına bakmaksızın koyulaşmasını sağlıyor. Ancak burada da kullanıcılar istedikleri uygulamaları seçerek, özelliği sınırlayabilecek ki bu önemli bir rahatlık diyebiliriz. OxygenOS 11‘in açık betasından alınan görsel de bunu doğrular nitelikte. Kullanıcılar desteklemeyen veya bu özelliği kullanmak istemedikleri uygulamaları devre dışı bırakabilecek.
Açık betada test edilen zorunlu karanlık mod, uygulama performanslarına ne derece etkili olacak henüz bilinmiyor. Sonuç olarak karanlık mod desteklemeyen uygulamalar bu özellik ile görsel olarak çatışabilir. DarQ uygulamasına oldukça benzeyen karanlık mod, OxgenOS tam sürümünde yer alacak mı kestirmesi güç. Gelen bilgiler zorunlu karanlık modun daha stabil bir şekilde tam OxygenOS 11‘de yer alacağı yönünde. Batarya performansında önemli bir yenilik olan karanlık mod, özellikle AMOLED ekranlı telefonlar için hayat kurtaran bir ayar. Şu an için OnePlus 7 ve OnePlus 7 Pro‘ya açık beta olarak getirilen OxygenOS 11 , 2020 sonbaharda tam sürümüyle bizleri karşılayacak.
Akıllı Telefonlar
Vivo S6 5G tasarımı ile birlikte ortaya çıktı!
31 Mart‘ta piyasaya çıkması beklenen Vivo S6 5G, tasarımı ile birlikte ortaya çıktı. Bugüne kadar tasarımıyla ilgili bildiğimiz tek şey çift selfie kamera ile gelecek olmasıydı. Bugün ise elimize ulaşan görüntü ile tüm tasarım detayları ortaya çıktı.
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Vivo S6 5G tasarım anlamında neler vadediyor?
Şirket, Vivo S6 5G‘nin tasarımını 22 yaşında Çinli bir aktör olan Turbo Liu‘nun da bulunduğu renderlar ile birlikte paylaştı. Cihazın tasarımı ile ilgili ilk gözümüze çarpan şey, üçü şerit şeklinde olmak üzere dörtlü bir kamera dizilimi bulunması. Cihaz, 48 MP değerinde bir ana kameraya sahip fakat kamera detayları ile ilgili bilinen tek şey şu anlık bu. Telefon, kamera dizilimi olarak diğer Vivo telefonlara benziyor. Kameranın alt tarafına baktığımızda ise çift LED flaş bulunduğunu görüyoruz.
Üçlü dikey kameranın sol tarafında 48 MP yazısını, alt tarafa indiğimizde ise Vivo markasının yazılı olduğunu görüyoruz. Bir internet sitesindeki resmi liste aracılığıyla cihazın renk seçeneklerinin bazılarının onaylandığını söyleyebiliriz. Onaylanan renk seçenekleri, pembe-mavi-beyaz ve koyu mavi-beyaz renk kırılmalarından oluşan iki farklı ton olarak karşımıza çıkıyor.
Vivo S6 5G için ön kayıtlar açıldı. Telefonun lansman tarihinde ise ön siparişlerin açılması bekleniyor. Ancak cihazların gönderim tarihi ile ilgili henüz bir bilgi yok.
Akıllı Telefonlar
Redmi Note 9s fiyatı ve özellikleri
Sevilen Çin’li üretici Xiaomi’ye ait olan Redmi markasının yeni cihazı bugün itibarıyla tanıtıldı. Son zamanlarda oldukça popüler olan serinin yeni cihazı Redmi Note 9s fiyatı ve özellikleri haberimizde.
Redmi Note 9s fiyatı ve özellikleri
Redmi Note 9s 165.75 x 76.68 x 8.8 mm boyutlara ve 209 g ağırlığa sahip. Cihaz 6.7″ boyutunda, 2400 x 1080 FHD+ çözünürlüğe sahip, Gorilla Glass 5 ile korunan ve HDR destekli bir ekran ile geliyor. Yeni akıllı telefon işlem birimi tarafında orta üst seviye diyebileceğimiz Snapdragon 720G platformundan gücünü alıyor. Söz konusu platform performans çekirdeklerinde 2.3 GHz hızlarına ulaşan 8 çekirdeğe ve 8 nm üretim teknolojisine sahip. Adreno 618 grafik yongasını bünyesinde barındıran platform aynı zamanda Qualcomm’un 5.nesil yapay zeka motoru ile geliyor. RAM ve depolama tarafında 4 GB RAM’e sahip versiyon 64GB depolama kapasitesi ile gelirken 6 GB RAM’li versiyon 128 GB depolama kapasitesine sahip olacak.
Cihazın kameralarına bakacak olursak, arka tarafta 48 megapiksel çözünürlüğünde ve f/1.79 diyafram açıklığına sahip lens ana kamera görevini üstleniyor. Dörtlü kamera modülünün diğer üyeleri 8 MP ve f/2.2 diyafram açıklığı sunan geniş açı lensi, 5 MP makro lens ve 2 MP derinlik algılayıcı lens olarak karşımıza çıkıyor. Bu kameralar 4K çözünürlüğe kadar video çekimine destek veriyor. Ekranın üst orta kısımında bulunan özçekim kamerası 16 MP çözünürlüğünde ve f/2.4 diyafram açıklığına sahip. Ön kamera 120 FPS yavaş çekim özelliği ile dikkat çekiyor.
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5020 mAh batarya kapasitesine sahip akıllı telefon 18W kablolu hızlı şarjı destekliyor. Redmi Note 9s, yan tarafında bulunan güç tuşu üzerindeki parmak izi okuyucusu ile Sony Xperia modellerini akıllara getiriyor.Bağlantı teknolojileri tarafında cihaz 4G, 802.11 ac Wi-Fi ve Bluetooth 5.0 destekliyor. Çift nanoSIM desteği ile birlikte arttırılabilir hafıza seçeneği bulunan akıllı telefona 512 GB’a kadar mikroSD hafıza kartı takabilmek mümkün.
Baz modeli ~180$ fiyat etiketine sahip olan Redmi Note 9s’in ülkemizdeki satış fiyatı henüz belli değil.
Akıllı Telefonlar
Huawei P40 Pro Premium’un kamera örnekleri sızdı!
Huawei‘nin 3 gün sonra tanıtacağı P40 model ailesinin kamera performansı herkes tarafından merak edilen bir konu. Weibo‘da paylaşılan 6 adet örnek fotoğrafın, bu üç cihazdan hangisi veya hangileriyle çekildiğine dair bir ayrıntı bulunmuyor.
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Gün ışığı altında çekilmiş bu fotoğraflardaki yüksek detay ve renk doygunluğu performansı oldukça dikkat çekiyor.
Sızıntıyı yapan hesabın yazdıklarına göre köpeğin yakından çekilmiş görüntüsü, 10x yakınlaştırma ile fotoğraflanmış ve kırpılarak yüklenmiş. Fotoğrafta, köpeğin tüyleri neredeyse tek tek seçilebiliyor ve bu performansı gösterebilecek cihaz sayısı da bir hayli az. Bu da P40 Pro Premium ile çekilmiş bir görüntü olması ihtimalini oldukça güçlendiriyor.
Paylaşılan bir diğer fotoğrafta ise histogram ve bazı ayrıntılar yer alıyor. Söz konusu kameranın 4:3 oranında, 12 MP çözünürlükte görüntü kaydedebilen 27 mm‘lik bir lense (35 mm’lik profesyonel lense eş değer) sahip olduğu gözüküyor. Bu da P40 Pro Premium modelinde, S20 Ultra’daki gibi telefonun arkasında büyük bir alan kaplayan, iki telefoto lens barındıran dikdörtgen bir çıkıntı görebileceğimiz anlamına geliyor.
Not: Haber görselindeki cihaz P40 Pro (Premium eki olmayan) modeline ait render çizimidir.