OnePlus 8 ve 8 Pro, 15 Nisan’da duyurulacak!

OnePlus‘ın yeni amiral gemisi modelleri olan OnePlus 8 ve 8 Pro‘yu duyurmak için, şirket 15 Nisan‘da bir etkinlik planladığını açıkladı. Bu etkinlik, COVID-19 salgını nedeniyle çevrim içi olarak düzenlenecek. Bu serinin gecikmesinin başlıca sebebi de bu virüs salgını. (Şirket içinden gelen bilgiye göre, etkinlik başlangıçta Mart ortasında planlanıyordu.)

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OnePlus 8 serisi başka hangi sıkıntılarla karşı karşıya?

OnePlus 8 serisinin, virüs yüzünden en sert darbeyi alan telefonu 8 Lite modeli oldu. Bu telefon şirketin Snapdragon yonga seti kullanmayan ilk telefonu olarak geçiyor. (Bunun yerine MediaTek Dimensity çipine sahip olacak.) Ayrıca tahmini olarak £400 fiyatı ile gelecek olan akıllı telefon, lansmanını birkaç ay geciktirmiş durumda.

Bu iki premium modeldeki durum da tam olarak net değil. Bundan bir ay sonra bu akıllı telefonlar resmi olarak lansmanla duyurulacaklar fakat bu telefonların tüketicilere ne zaman ulaşacağı tam olarak bilinmiyor. (Çin‘deki OnePlus üretim üssünün ne kadar çabuk iyileşeceğine bağlı olarak değişecek.)

Bu iki cihaz, Snapdragon 865 SoC yonga seti ile gelecek. Ayrıca ekran tarafında oldukça yenilikçi olan 120 Hz ekran tazeleme hızına sahip bir ekran ile gelecekler. Bunların haricinde yeni üçlü kameraları elimizdeki görsellerde ortaya çıkmıştı. Son olarak telefonlarda kablosuz şarj olacağı tahmin ediliyor. (OnePlus yıllardır bu teknolojiyi kullanmaktan kaçınıyordu.)