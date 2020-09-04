Kulaklık
OnePlus, Buds uygulamasını gizlice telefonlara yüklüyor!
OnePlus, kendi üretimi olan Buds tam kablosuz kulaklığının mobil uygulamasını, kullanıcıların telefonlarına gizlice yüklüyor. Haber ilk olarak AndroidAuthority tarafından duyuruldu.
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Segio adlı AndroidAuthority okuru, OnePlus 6 akıllı telefonunu kullanırken, gizemli bir şekilde cihazına Buds uygulamasının kurulduğunu keşfetti. Segio gibi birçok OnePlus kullanıcısı da, Buds uygulamasının, herhangi bir izin almadan cihazlarına yüklendiğini bildirdi. Üstelik, sorundan muzdarip kullanıcıların çoğunda da şirketin çıkarmış olduğu kulaklık bulunmuyordu.
Buds uygulaması, kullanıcıların TWS kulaklığa gelen yazılım güncellemelerini indirmelerine yardımcı olmak ve kulaklıkların fonksiyonlarını kontrol etmek için dizayn edildi. Şu anda, uygulama sadece OnePlus’ın kullanıcılarının erişimine açık ama bu gerçekten önemli değil. Çünkü uygulamayı indirmeseniz de, şirket uygulamayı kullanmanız için sizi zorluyor ve gizlice telefonunuzda uygulamayı görebiliyorsunuz.
Sinirlenen OnePlus kullanıcıları, Buds uygulamasını Google Play üzerinde inceleme yağmuruna tuttular ve 1 yıldız vererek bu durumdan hoşnut olmadıklarını belirttiler. Hatta, bu inceleme yazılarının içerisinde, uygulamanın cihazlarından silinmediğini belirten kullanıcılar bile mevcut.
Şirketin yaşattığı karmaşanın bir benzerini de Google geçtiğimiz sene Pixel serisi cihaz kullanan kullanıcılara yaşatmıştı. Bazı Pixel 3 ve Pixel 4 kullanıcıları, bilgileri olmadan yüklenen Pixel Buds uygulamasıyla alakalı olumsuz yorumlarını, yine benzer şekilde Play Store üzerinde durumdan yakınmışlardı. Ardından şirket, yayınladığı güncellemeyle tüm bu sorunlardan Pixel kullanıcılarını kurtardı ve sadece Pixel Buds kullanıcılarının istedikleri zaman indirmeleri için değişiklik yaptı.
Görünüşe göre, kullanıcıların OnePlus cihazlarında Buds uygulamasını görmelerine neden olan benzer sorunlar bulunuyor. OnePlus, geçtiğimiz günlerde 7, 7T, 6, 6T ve dahasına, Buds sistem uygulaması olması için destek eklemişti.
Kulaklık
Philips TV & Sound, ANC özellikli yeni kulaklık serisini tanıttı!
Philips TV & Sound kulaklık serisinin önümüzdeki dönemde satışa çıkacak üç farklı modelinde de kusursuz ses kalitesi, geliştirilmiş Aktif Gürültü Engelleme (ANC) ve etkili pasif ses yalıtımı özellikleri ile tanıtıldı. Ürün yepazesinde iki adet yüksek performanslı gerçek kablosuz kulak içi kulaklık ve bir adet aktif gürültü önleyicili kulak üstü kulaklıktan oluşuyor.
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Aktif Gürültü Önleyicili Philips T8505 kulak içi kulaklık ekim ayında satışa sunulacak!
T8505 model kulaklık; yüksek kaliteli 13mm neodimiyum sürücüsü, gelişmiş aktif gürültü önleyici özelliği ve pasif ses yalıtımı teknolojilerine sahiptir. Yuvarlak gövdeli ve açılı oval akustik tüplü kulaklık, üç farklı kulaklık boyutu seçeneğiyle sunuluyor. Google Fast Pair ve 5.0 model yeni sürüm Bluetooth teknolojisine sahip olan kulaklıklar Android cihazlar tarafından otomatik olarak bulunup kolayca cihazlarla eşleşebiliyor.
Kulaklıkta parçaları çalmak, atlamak ve duraklatmak için dokunmatik kontrol düğmeleri bulunuyor. Bas-konuş özelliği bulunan kulaklıklara Google Assistant ve Siri aracılığıyla da sesli komut verilebiliyor. 6 saate kadar sürekli kullanıma izin veren uzun pil ömrü haricinde kompakt, kablosuz taşıma çantasıyla ek 18 saate kadar kullanım sağlıyor. USB-C şarj kablosu kulaklığa hızlı şarj özelliği de ekliyor ve 15 dakikalık bir şarjla yaklaşık 1 saatlik kullanım sunuyor.
Çift mikrofon sayesinde telefon konuşmalarınızı gerçekleştirirken IR özelliği kulaklığın doğru bir şekilde kulak içinde yer alıp almadığını kontrol ediyor. IPX4 sıçrama koruyucu özelliği de açık havada kullanım için oldukça uygun.
Philips T5505: IPX4 desteği ve Google Fast Pair ile kolay eşleşme!
Siyah renkli, kablosuz, Aktif Gürültü Önleyicili (ANC) kulak içi kulaklık ekim ayında satışa sunulacak. T5505 modeli; premium ses kalitesi ve konforu uygun fiyata sunuyor.
Philips’in gelişmiş aktif gürültü önleyici sistemi, farkındalık modu, büyük, yüksek kaliteli 8mm neodimiyum hoparlörleri, yuvarlak akustik tüpü, ve 3 farklı boyuttaki değiştirilebilir kulak süngerleriyle mükemmel ses kalitesi, konfor ve pasif ses yalıtımını bir araya getiriyor.
Google Fast Pair ve 5.0 model yeni sürüm Bluetooth teknolojisine sahip kulaklıklar, Android cihazlar tarafından otomatik bulunup kolayca eşleşebiliyor. Kulaklıkta; parçaları çalmak, atlamak ve duraklatmak için dokunmatik kontrol düğmeleri bulunuyor.
Bas-konuş özelliği bulunan kulaklıklara Google Assistant ve Siri aracılığıyla da sesli komut verilebiliyor. 5 saate kadar gürültü önleyicisini aktif bir şekilde kullanıma izin veren uzun pil ömrü haricinde kompakt, kablosuz taşıma çantasıyla ek 15 saate kadar kullanım sağlıyor.
USB-C şarj kablosu kulaklığa hızlı şarj özelliği de ekliyor ve 15 dakikalık bir şarjla yaklaşık 1 saatlik kullanım sunuyor. Çift mikrofon sayesinde telefon konuşmalarınızı gerçekleştirirken, IR özelliği kulaklığın doğru bir şekilde kulak içinde yer alıp almadığını kontrol ediyor. IPX4 sıçrama koruyucu özelliğiyle açık havada kullanım için oldukça uygun.
Philips H9505: “Aktif Gürültü Önleyicili” kulak üstü kulaklık!
Siyah renkte olan model “Kasım” ayında satışa sunulacak. 40mm’lik neodimiyum akustik sürücüler mükemmel detaylı, geniş bantlı, yüksek çözünürlüklü ses kalitesi (24bit /96kHz HRA akredite) ve çıkartılabilir harici ses kablosu bulunuyor.
Philips’in gelişmiş Aktif gürültü önleme (ANC) sistemine sahip H9505 modelinde; pasif ses yalıtımı sağlamak amacıyla kulaklığın yastıklarına ve sürücü muhafazalarının tasarımına da dikkat edilerek üretildi. Google Fast Pair ve 5.0 model yeni sürüm Bluetooth teknolojisine sahip kulaklıklar, Android cihazlar tarafından otomatik olarak bulunup kolayca eşleşebiliyor.
Kulaklıkta; parçaları çalmak, atlamak ve duraklatmak için dokunmatik kontrol düğmeleri bulunuyor. Bas-konuş özelliği, Google Assistant ve Siri aracılığıyla da sesli komut verilebiliyor. 20 saate kadar gürültü önleyicisi on/off bir şekilde kullanıma izin veren uzun pil ömrü ve hızlı şarj özelliğiyle 15 dakikalık bir şarj süresiyle 1 saat daha kullanılabiliyor.
Kulaklık
Anker Soundcore Life Q10 ve Sony WH-CH510 karşılaştırması
Giriş seviyesi Bluetooth kulaklık segmenti, çok çetin bi rekabetin kol gezdiği bir pazar. Biz de, sizler için bu segmentte en çok tercih edilen 2 kulaklık olan; Sony WH-CH510 ve Anker Soundcore Life Q10 modellerini karşılaştırıyoruz.
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Soundcore Life Q10 ve WH-CH510 karşı karşıya!
Bildiğiniz gibi 2 kulaklık da birbirine yakın bir dönemde piyasaya sunuldu ve şuan 2 kulaklığın fiyatı da aşağı yukarı aynı seviyelerde. Fakat 2 kulaklığı da deneyimlediğinizde, bu kulaklıkların adeta “biz başka dünyaların insanıyız, çok farklı beklentilere hitap ediyoruz.” dediğini duyar gibi oluyorsunuz.
Malzeme kalitesi
Sony’de mat plastik ve karo desenlerle dolu dokuya sahip bir yüzey bizleri karşılıyor. Bu noktada kulaklık etrafında kullanılan plastikte, ucuz bir hissiyat yok. Giriş seviyesi bir kulaklık için iyi sayılabilecek düzeyde diyebiliriz. Fakat kulaklığın eklem yerleri yine plastik. Bu noktada metal eklemler sağlamlık açısından daha verimli olabilirdi. Anker’e baktığımızda ise, giriş seviyesi için fazlasıyla kaliteli hissettiren bir plastik dokuya sahip olduğunu görüyoruz. Eklem yerlerinde de metal aksamlar kullanılmış ve sağlam olduğunu hissettiriyor; bunu beğendik. 2 model için de, tuşların hissiyatı güzel. Ayrıca yerleşimini de iyi yapmışlar. Bu noktada 2 kulaklığa da artı puan veriyorum.
Ergonomi
Gelelim ergonomiye, 2 kulaklıkta da suni deriden oluşan pedlerimiz var. Üst tarafta ise Sony’de herhangi yumuşak bir malzeme bulunmazken Anker, silikon bazlı yumuşak bir malzeme kullanmayı seçmiş. Ped tarafında, hafızalı kulak yastıkları sayesinde Anker, Sony’den bir adım önde diyebiliriz. Sony’nin burda Anker’e karşı üstünlüğü ise hafifliğinden geliyor.
Batarya Ömrü
Anker, bu dezavantajı, yani ağır bir kulaklık olmasının dezavantajını ise, daha büyük sürücüler ve daha büyük bataryalar ile kapatmış diyebiliriz. Anker, Q10 modelinde fabrika verilerine göre 60 saat kullanım ömrü vadederken Sony ise 35 saat vadediyor. Fabrika verisi bir yana, Anker’in gerçek kullanımda 60 saati karşılayamadığını görürken, Sony’nin belirtildiği gibi 35 saati karşılayabildiğini gördük. Fakat yine de Anker’in de 45 saatin altına düşmediğini rahatlıkla söyleyebiliriz. Ki bu çok da güzel bir değer.
Ses kalitesi
İki kulaklık da, giriş seviyesinde olmasına rağmen üst sınıf kulaklıklardan alışık olduğumuz USB Type-C ve Bluetooth 5.0 desteğine sahipler. Bu noktada, iki kulaklığın da birbirine karşı bir üstünlüğü yok. Fark ise, sürücülerde karşımıza çıkıyor. Şöyle ki, Anker’de 40 mm çapında sürücüler bulunurken Sony’de 30 mm’lik sürücüler mevcut. Bildiğiniz gibi daha büyük sürücüler demek, daha doygun sesler demek. Hatta Anker, bu noktada işi o kadar abartmış ki, bu kulaklıklarla Hi-Res Audio yani yüksek çözünürlüklü ses sertifikası bile almayı başarabilmiş. Anker’den aldığınız ses, gerçekten çok berrak ve tatmin edici. Soundcore Life Q10, bu yüksek çözünürlüklü ses sertifikasının hakkını gerçekten veriyor.
Anker, bass ağırlıklı tonlara sahipken, Sony daha dengeli tonlara sahip. Bass seviyorsanız; Anker sizin için daha iyi bir seçenek olabilir çünkü burda bir de ekstra olarak “Bass Up” tuşumuz var. Bass Up modunu kullandığımız zaman daha çılgın basslar da alabiliyoruz. Anker, beyninizi titretecek düzeyde bassları bize sağlamayı başarıyor Anker. Sony’e gelecek olursak Sony’de de, basslar Anker kadar olmasa da yine tatmin edici düzeyde; bunu da belirtmeden geçmeyeyim.
Mikrofon
Kulaklıkların mikrofon kaliteleri ile ilgili detaylara sizlerin karar verebilmesi adına ise, sizler için hazırladığımız karşılaştırma videomuzu izlemenizi tavsiye ediyoruz. İyi seyirler!
Kulaklık
Anker, Soundcore Life Dot 2 ve Life P2 modellerini duyurdu!
Anker, Soundcore Life Dot 2 ve Soundcore Life P2 TWS Bluetooth kablosuz kulaklık modellerini tanıttı. Yeni kulaklıklar, günler boyu süren pil ömürleri ile aralıksız müzik dinleme olanağı sağlıyor. Suya dayanıklılık, hızlı şarj ve pratik bağlantı özellikleriyle TWS kulaklıklar dikkat çekiyor.
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TWS bluetooth kablosuz kulaklıklar, ufak boyutları ve kablosuz bağlantı özellikleri sebebiyle birçok kişinin beğenisini kazanıyor. Günlük hayatta hareket halinde ya da spor yaparken, telefon görüşmeleri yapmak ve müzik dinlemek kolaylaşıyor. Kulak içi yapıdaki bu ürünler, uzun süre kullanımda kulağı rahatsız edebiliyor, şarjlarının bitmesi halinde ise tekrar telefonu kullanma zorunluluğuyla baş başa bırakıyorlar.
100 saate kadar müzik dinleme imkanı
Anker Soundcore Life Dot 2, ‘Sıfır basınçlı AirWings’ yapısı sayesinde kulağa baskı uygulamadığı gibi, tercih edilen yumuşak silikon malzeme ile kulağa göre şekil alarak, konforlu bir kullanım sağlıyor. Tek şarjla 8 saate kadar çalışan kulaklıklar, taşıma kutusunun şarj özelliği ile toplam 100 saate kadar müzik keyfi sunuyor. Hareketli bir yaşam tarzına sahip olanlar ya da şarj etmeyi unutanlar ise Soundcore Life Dot 2’yi sadece 10 dakika şarj ederek, 90 dakikaya kadar kullanabiliyor.
Bluetooth 5 ve Push and Go teknolojileri sayesinde, kutusundan çıkartıldığında en son eşleştirildiği cihaza otomatik olarak bağlanan Life Dot 2 kulaklıklar, istendiğinde tek kulaklıkla da çalıştırılabiliyor. Ustaca dengelenmiş bir ses kalitesi için 3 katmanlı dinamik 8 mm’lik ses sürücüleri kullanan Life Dot 2, böylece yüzde 40 daha fazla bas ve yüzde 100 daha fazla tiz ses seviyelerine ulaşarak zengin bir deneyim sunuyor.
Kulaklıkların sahip olduğu IPX5 sertifikası ise spor yaparken de kullanılabileceği anlamına geliyor. Life Dot 2, bu sertifika sayesinde yağmurda ya da yoğun bir antrenmanda dahi müzik keyfine ara vermeden çalışabilmeyi sağlıyor.
Daha net telefon görüşmeleri gerçekleştirin!
Müzik dinlerken olduğu kadar telefon görüşmelerinde de ses kalitesi büyük önem taşıyor. Her kulaklıkta iki mikrofona sahip olan Soundcore Life P2 TWS bluetooth kablosuz kulaklıklar, cVc 8.0 teknolojisiyle arka plandaki gürültüleri yalıtıyor.
Kulaklıklardaki grafen ses sürücüleri, ses kalitesini ve netliğini artırırken, BassUP teknolojisiyle yüzde 43 daha fazla bas tonu duyulabiliyor. aptX codec’ler ise kulaklıklar ve bağlı olduğu telefon, bilgisayar gibi cihazlarla iletişimin kayıpsız olmasını sağlıyor.
IPX7 sertifikası ile gelen Soundcore Life P2 kulaklıklar, Push and Go teknolojisiyle taşıma kutusundan çıkartıldıkları anda aktif hale geliyorlar. Tek şarjla 7 saate kadar çalışabilen Life P2, taşıma kutusunun şarj özelliği sayesinde, toplam 40 saate kadar kullanılabiliyor. Hızlı şarj özelliği de kulaklıkların 10 dakika şarj edilerek 1 saate kadar kullanılmasını sağlıyor.