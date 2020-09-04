OnePlus, Buds uygulamasını gizlice telefonlara yüklüyor!

OnePlus, kendi üretimi olan Buds tam kablosuz kulaklığının mobil uygulamasını, kullanıcıların telefonlarına gizlice yüklüyor. Haber ilk olarak AndroidAuthority tarafından duyuruldu.

İlginizi çekebilir: Honor, IFA’da yeni akıllı saatlerini ve dizüstü bilgisayarını duyurdu!

reklam

Segio adlı AndroidAuthority okuru, OnePlus 6 akıllı telefonunu kullanırken, gizemli bir şekilde cihazına Buds uygulamasının kurulduğunu keşfetti. Segio gibi birçok OnePlus kullanıcısı da, Buds uygulamasının, herhangi bir izin almadan cihazlarına yüklendiğini bildirdi. Üstelik, sorundan muzdarip kullanıcıların çoğunda da şirketin çıkarmış olduğu kulaklık bulunmuyordu.

Buds uygulaması, kullanıcıların TWS kulaklığa gelen yazılım güncellemelerini indirmelerine yardımcı olmak ve kulaklıkların fonksiyonlarını kontrol etmek için dizayn edildi. Şu anda, uygulama sadece OnePlus’ın kullanıcılarının erişimine açık ama bu gerçekten önemli değil. Çünkü uygulamayı indirmeseniz de, şirket uygulamayı kullanmanız için sizi zorluyor ve gizlice telefonunuzda uygulamayı görebiliyorsunuz.

Sinirlenen OnePlus kullanıcıları, Buds uygulamasını Google Play üzerinde inceleme yağmuruna tuttular ve 1 yıldız vererek bu durumdan hoşnut olmadıklarını belirttiler. Hatta, bu inceleme yazılarının içerisinde, uygulamanın cihazlarından silinmediğini belirten kullanıcılar bile mevcut.

Şirketin yaşattığı karmaşanın bir benzerini de Google geçtiğimiz sene Pixel serisi cihaz kullanan kullanıcılara yaşatmıştı. Bazı Pixel 3 ve Pixel 4 kullanıcıları, bilgileri olmadan yüklenen Pixel Buds uygulamasıyla alakalı olumsuz yorumlarını, yine benzer şekilde Play Store üzerinde durumdan yakınmışlardı. Ardından şirket, yayınladığı güncellemeyle tüm bu sorunlardan Pixel kullanıcılarını kurtardı ve sadece Pixel Buds kullanıcılarının istedikleri zaman indirmeleri için değişiklik yaptı.

Görünüşe göre, kullanıcıların OnePlus cihazlarında Buds uygulamasını görmelerine neden olan benzer sorunlar bulunuyor. OnePlus, geçtiğimiz günlerde 7, 7T, 6, 6T ve dahasına, Buds sistem uygulaması olması için destek eklemişti.