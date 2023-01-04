OnePlus, bugün Çin’de OnePlus 11’in tanıtımını gerçekleştirdi. Marka aynı etkinlikte yeni bir kablosuz kulaklığı da tanıttı. OnePlus Buds Pro 2 isimli kulaklık, adından da anlaşılacağı gibi şirketin en son TWS ürünü OnePlus Buds Pro’nun halefi konumunda. Yeni cihaz çift Sürücüler, uzamsal ses, Aktif Gürültü Önleyici (ANC) sistemi ve daha fazlası ile beraber raflarda yerini bulmaya hazırlanıyor. Gelin hep beraber ayrıntılara göz atalım.

İçindekiler OnePlus Buds Pro 2 Kulaklıklarının Temel Özellikleri

OnePlus Buds Pro 2 Kulaklıklarının Temel Özellikleri

Yeni OnePlus Buds Pro 2’nin neredeyse eski model Buds Pro’ya oldukça benzediğini söyleyebiliriz. Cihaz tasarım tarafında selefine oldukça benzese de, donanım tarafında dikkat çekici özelliklerle geliyor. Kulaklıklar, önceki modelden farklı olarak yeni model Dynaudio teknolojisini destekliyor. Artık yeni kulaklıkla beraber Oppo’dan sonra OnePlus da ses ürünlerinde Dynaudio kullanmaya başladı. Bununla beraber kablosuz kulaklıklar çift sürücüye sahip.

Sürücülerin boyutları 11mm ve 6mm olarak ölçülüyor. Kulaklıklar cihazlara bağlanmak için Bluetooth 5.2 kullanıyor. Bluetooth desteğinin yanı sıra cihaz ‘Çift bağlantı’ özelliği sayesinde aynı anda iki farklı cihaza da bağlanabiliyor. Diğer tüm premium TWS ürünlerinde olduğu gibi, yeni Buds Pro 2 de akıllı Aktif Gürültü Engelleme özelliği ile birlikte geliyor. Yeni cihaz, çevredeki ortama göre ANC’yi 48dB’ye kadar etkinleştirebiliyor.

Ayrıca, Hi-Res Audio Wireless sertifikalı kulaklıklar LHDC 5.0 ses teknolojisini ve 360 derece uzamsal ses özelliğini destekliyor. Öte yandan kulaklıklarda oyun oynamak için 54 ms’ye kadar düşük gecikme modu sunuluyor. Dokunmatik kontroller, ColorOS cihazlarla hızlı eşleştirme ve servikal omurga sağlığı işlevi için de destek var. Şirketin açıklamalarında göre, ANC devre dışı bırakıldığında, IP55 sınıfı kulaklıklar tam şarjla 9 saate kadar dayanabiliyor.

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Bununla beraber şarj kutusu ile kullanıcılar 39 saate kadar oynatma süresi elde edebilirler. ANC etkinleştirildiğinde ise, bu değerler 6 ve 25 saate düşüyor. Fiyat ve bulunabilirlik tarafına değinecek olursak, OnePlus Buds Pro 2’nin Çin’deki fiyatı güncel olarak 899 Yen (130 Dolar). Yeni ürün siyah ve yeşil olmak üzere iki farklı renk seçeneğine sahip. Cihazlar Uzak Doğu ülkesinde 9 Ocak’tan itibaren satışa sunulacak. Küresel lansman tarihi ise 7 Şubat olarak belirlendi. Gelişmelerden haberdar olmak için takipte kalın.