Android dünyasında kartlar yeniden dağıtılmaya başlandı. Güncelleme konusunda Apple’ı yakalamak isteyen Android telefon üreticileri birbirleri ile rekabete geldi. Samsung, yazılım desteğinin süresi söz konusu olduğunda Android telefon üreticileri arasında lider konumda. Örneğin, Galaxy S23 serisi tam 2028 yılına kadar güncellenecek. Bugün gelen bilgilere göre; aynı şey OnePlus 11‘de de olacak.

OnePlus 11, firmanın dört yıl boyunca Android güncellemelerini ve beş yıl boyunca güvenlik güncellemelerini piyasaya sürmeyi garanti eden ilk telefonu konumunda yer alıyor. OnePlus’ın kurucusu ve CEO’su Pete Lau bu haber hakkında “Hızlı, pürüzsüz ve gerçekten dayanıklı” yorumunu yaptı. OnePlus’ın yeni amiral gemisini satın alanlar Android 17 güncellemesine kadar tüm ana güncellemeleri alacak.

Tabii ki de firma bu süreçte düzenli olarak güvenlik güncellemeleri de yayınlayacak. Samsung ve OnePlus’tan sonra Android 17 kervanına hangi üreticinin katılacağı henüz bilinmiyor. Muhtemelen Xiaomi, Vivo ve OPPO gibi isimler de bu kervana 2023 yılı içerisinde tanıtacağı amiral gemisi modelleri ile dahil olacak.

Android tarafında güncellemelerin yavaş veya gecikmeli olarak gelmesi hep bir sorun olmuştu. Bu sorunu üreticilerin nasıl çözeceği ise şimdilik bilinmiyor. Muhtemelen güncellemeler geç de olsa başta amiral gemisi modelleri olmak üzere diğer modellere de gelecek.

İlginizi Çekebilir: Galaxy S23 Serisi Değerlendirmesi | Fiyat ve Özellikler Nasıl?

Google’ın Android’i iOS gibi güncelleme konusunda başarılı olması için yaptığı hamleler oldukça takdir edilesi türden. Önümüzdeki aylarda Android 14 güncellemesini tanıtacak olan Google, Apple’ın iPhone’larına yaptığı gibi ilk olarak bu güncellemeyi Pixel modellerine sunacak. Bakalım Google bu yıl diğer telefon üreticilerini de beta testi kervanına dahil edece kmi? Bekleyip göreceğiz.