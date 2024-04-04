Galaxy S23 One UI 6.1 güncellemesi önemli bir sorunla geldi. Söz verildiği gibi Galaxy S24 serisindeki Galaxy AI yapay zeka yeteneklerini firmanın bir önceki amiral gemisi olan Galaxy S23 serisine getiren bu yeni güncelleme, parmak izi okuma sorunu ile gündemde. İşte Galaxy S23 One UI 6.1 güncellemesi yapanların bildirdiği o sorun.

Galaxy S23 One UI 6.1 Güncellemesi Sonrası Parmak İzi Okuma Sorunu Yaşıyor

Geçtiğimiz hafta, Samsung’un merakla beklenen One UI 6.1 güncellemesini Galaxy S23 telefonları için yayınladığını gördük. Ancak, güncellemeyle birlikte gelen bazı sorunlar, kullanıcıların parmak izi okuyucuyla ilgili yaşadığı sıkıntılar nedeniyle hayal kırıklığına neden oluyor.

Yeni güncelleme, Galaxy S23 kullanıcılarının telefonlarında Galaxy AI ve Circle to Search gibi yeni özellikleri deneyimlemesine olanak tanıdı. Ancak, güncellemenin yayılmasıyla birlikte, parmak izi okuyucu ile ilgili bazı kullanıcı şikayetleri ortaya çıktı. Reddit gibi platformlarda, birçok kullanıcı, parmak izi okuyucunun doğru çalışmadığını ve telefonun kilidini açmada sorunlar yaşadığını bildirdi.

Sorunun ciddiyeti ve kökeni tam olarak belirlenemediği için, kullanıcılar şu anda bu soruna kesin bir çözüm bulamıyorlar. Parmak izi okuyucunun beklenmedik bir şekilde işlevsiz hale gelmesi ve herhangi bir hata mesajı alınmaması, kullanıcıları rahatsız ediyor ve çözüm arayışına yönlendiriyor.

Şu anda, kullanıcılar parmak izlerini yeniden kaydetmeyi deneyerek bu sorunu çözmeye çalışıyorlar. Ancak, bu çözümün herkes için işe yaradığı garanti değil. Samsung henüz resmi bir açıklama yapmadı ancak kullanıcıların yaşadığı sorunu bildirmeleri için Samsung Members uygulamasını kullanmaları öneriliyor.

Galaxy S23 One UI 6.1 güncellemesi yükleyen kullanıcılar, şimdilik bu sorunla başa çıkmak zorunda kalacak gibi görünüyor. Güncellemenin ardından yaşanan bu sorun, markanın gelecek güncellemelerde düzeltme yapması bekleniyor. Ancak, bu süreçte kullanıcılar, yaşadıkları sorunları Samsung ile paylaşarak çözüm bulma umudu taşıyorlar.

Galaxy S23 kullanıcılarından, One UI 6.1 güncellemesinin parmak izi okuyucu sorunuyla karşılaşıp karşılaşmadıklarını duymak isteriz. Eğer siz de bu sorunla karşılaşıyorsanız, yorumlarınızı bizimle paylaşabilirsiniz.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Galaxy S23 One UI 6.1 güncellemesinde başka sorunlar da var mı? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!