OnePlus, OnePlus Ace 2 Pro’nun 16 Ağustos’ta Çin’de piyasaya sürüleceğini doğruladı. Tanıdık bir tasarımı gösteren teaser videosunda, telefonun Cyan ve Gray renk seçenekleriyle geleceği belirtildi ve rengin adının yakında açıklanması bekleniyor.

OnePlus, Snapdragon 8 Gen 2 yonga setini, 24 GB LPDDR5X RAM’i ve 1 TB’a kadar UFS 4.0 depolamayı telefonla birlikte sunacağını onayladı. Telefonun arka tarafında gözüken görsele göre, 1/1.56″ sensör boyutuna, f/1.88 diyafram açıklığına sahip IMX890 50MP ana sensörle gelmesi bekleniyor.

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Telefon, havacılık sınıfı üç boyutlu soğutma sistemi ile donatılmış olacak. Şirket, sektördeki en güçlü VC olan Tiangong soğutma sistemi kullanılacağını ve bu VC’nin endüstrinin en az iki nesil ilerisinde olduğunu belirtti.

VC alanı, sektördeki tek 10.000 seviyeli VC olan 9140 mm²’ye ulaşacak ve tek bir VC’nin genel teknik özelliğinin iki katından fazla olacak. Ayrıca, dünyanın ilk havacılık sınıfı elmas termal iletken jeli ve havacılık sınıfı süper iletken termal grafit kullanılacak. OnePlus Ace 2 Pro’nun 1.5K çözünürlüğünde 120Hz tazelemeli OLED ekran ve 150W SuperVOOC hızlı şarj özelliği ile geleceği tahmin ediliyor.