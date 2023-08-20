Teknoloji dünyasının nabzı, Xiaomi 14 ve Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 hakkındaki heyecan verici söylentilerle çarpıyor. Ortaya çıkan son raporlara göre, Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 yonga seti Xiaomi 14 serisi ile birlikte piyasaya sürülebilir! Qualcomm Xiaomi’ye kıyak geçebilir!

Xiaomi 14 Snapdragon 8 Gen 3 ile Teknoloji Arenasını Sallamaya Geliyor!

Qualcomm, amiral gemisi yonga setlerinin yeni neslini Ekim ayında düzenlenecek olan Snapdragon Summit 2023 etkinliğinde tanıtacak. Bu etkinliğin ardından Xiaomi, Android 15 tabanlı yeni MIUI 14’ü duyuracak ve aynı zamanda Xiaomi 14 serisine de ışık tutacak. Bu, Xiaomi’nin asıl duyurusu olmayacak. Gerçek Xiaomi 14 lansmanı Kasım ayında yapılacak ve cihaz, kararlı MIUI 15 sürümü önceden yüklenmiş olarak kullanıcılara sunulacak.

Bu raporlar, her iki firma açısından da lansman zamanlamalarının iyi bir şekilde ayarlandığını gösteriyor. Apple’ın Eylül ayındaki yeni iPhone lansmanı düşünüldüğünde, Qualcomm’un Ekim ayında yeni yonga seti duyurusu yapması uygun görünüyor. Ardından Xiaomi 14 serisi lansmanı Kasım ayında gerçekleşecek. Bunun ardından da Vivo, Oppo, ZTE gibi markaların birbiri ardına akıllı telefon lansmanları yapması bekleniyor.

Son dönemde Vivo’nun X90 Pro+ modeli, Snapdragon 8 Gen 2 ile piyasaya sürülen ilk akıllı telefon olarak dikkat çekmişti. Bu adımı daha sonra iQOO 11 ve 11 Pro, ardından da Xiaomi 13 Serisi izledi. Şimdi ise gözler, Snapdragon 8 Gen 3’ün ilk kullanacak cihaz olması beklenen Xiaomi 14 serisine çevrildi.



Bu güçlü yonga seti, bir adet Cortex-X4 çekirdeği, 5 adet Cortex-A720 çekirdeği ve iki adet Cortex-A520 çekirdeğinden oluşan sekiz çekirdekli bir yapıya sahip olacak. Qualcomm burada sadece Cortex-X4 ve Cortex-A720 çekirdeklerini kullanması beklenen MediaTek Dimensity 9300’den daha temkinli davranacak gibi görünüyor.

Xiaomi 14 Serisi ise teknik özellikleri ve yenilikçi özellikleriyle dikkatleri üzerine çekmeye hazırlanıyor. 50MP 1/1.28 inç büyüklüğünde Leica imzalı ana kamrea, daha geniş bir sensörle akıllı telefonun görüntü kalitesini artıracak. 5x optik yakınlaştırma ve ultra geniş açılı lens de kamera deneyimini daha da geliştirecek. Standart modelde 90W hızlı kablolu şarj ve 50W kablosuz şarj desteğiyle 4.860 mAh batarya yer alacak.

Ayrıca, Xiaomi 14’ün tasarımında da değişiklikler yapılacak ve kamera modülü, geçen yılki modele kıyasla farklı bir görünüme sahip olacak. Bu gelişmeler, Xiaomi’nin teknoloji alanındaki iddialı adımlarını bir kez daha gözler önüne seriyor. Bakalım Vivo gibi rakipler buna nasıl cevap verecek?

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Snapdragon 8 Gen 3’lü ilk telefon Xiaomi 14 olur mu? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!