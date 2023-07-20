OnePlus’ın bir sonraki amiral gemisi katili telefonu OnePlus Ace 2 Pro’yu Ağustos ayında Çin’de duyurması bekleniyor. Şu ana kadar cihazın gücünü sağlayacak işlemci konusunda bazı çelişkili bilgiler vardı. Bazı raporlar, OnePlus Ace 2 Pro’nun 3.36GHz hızında çalışan hız aşırtmalı Snapdragon 8 Gen 2 işlemciyle donatılacağını iddia ederken, diğer kaynaklar ise cihazın normal Snapdragon 8 Gen 2 işlemciyle geleceğini belirtiyordu. Son olarak, Geekbench testi OnePlus Ace 2 Pro’nun normal Snapdragon 8 Gen 2 işlemciyle güçlendirildiğini doğruladı. Yine de Ace 2 Pro performans testinde harikalar yaratmış! İşte yeni canavar!

Geekbench Testinde OnePlus Ace 2 Pro Fırtınalar Estirdi!

Ortaya çıkan Geekbench listesine göre, cihaz tek çekirdek testinde 1574, çok çekirdek testinde 5071 puan almış. Galaxy S23 serisi veya RedMagic 8s Pro gibi hız aşırtmalı bir Snapdragon 8 Gen 2 kullanmamasına rağmen, OnePlus’ın yeni canavarı firmanın ruhuna uygun olarak performans testinde resmen döktürmüş.

Geekbench listesindeki diğer bilgilere baktığımızda OnePlus Ace 2 Pro’nun 16 GB RAM ve Android 13 işletim sistemi ile çalışacağı görülüyor. Çin’deki diğer OnePlus telefonları gibi, cihazda Android işletim sistemi üzerine özelleştirilmiş bir ColorOS 13.1 arayüzü bulunacak.

Telefonun özelliklerine dair söylentilere göre, OnePlus Ace 2 Pro, yüksek 1.5K çözünürlüğe ve 120Hz yenileme hızına sahip 6.74 inç kavisli kenarlı OLED ekranla gelecek. Güvenlik için ekran altı parmak izi tarayıcısı bulunacak. Ekranda 2K çözünürlük de yer alabilirdi, ancak görünen o ki şirket bunu tepe modeli olan OnePlus 12’ye saklayacak.

Cihazın “gırtlak paket” olarak tabir edebileceğimiz sürümünde 24GB LPDDR5x RAM ve 1TB UFS 4.0 depolama alanı sunulması bekleniyor. 24GB kapasiteli RAM’i bir elin parmağını geçmeyecek telefonda görmüştük, OnePlus cephesi bu konuda da elini korkak alıştırmadan en üst seviye donanımı sunma konusundaki kararlılığını göstermiş.

Cihazın gücünü sağlayacak oldukça büyük bir 5.000mAh pilin yanı sıra, 150W şarj desteği de bulunacak. Bu sayede pil ömrü konusunda OnePlus’ın yeni canavarı rakiplerinden bir gömlek üstün olacak. Hatırlatmak gerekirse, Apple ve Samsung gibi rakipler 25W sınırını aşamamış durumdalar. OnePlus bunun 6 katı şarj gücüyle öne çıkıyor.

Kamera özellikleri hakkında da bilgiler mevcut. OnePlus Ace 2 Pro’nun 16 megapiksel selfie kamerası olacak. Arka panelde ise OIS destekli 50 megapiksel ana kamera, 8 megapiksel ultra geniş açılı kamera ve 2 megapiksel makro lensin yer alması bekleniyor. Bu kamera kurulumu OnePlus 11’de gördüğümüzün bir tık altında konumlandırılabilir.

OnePlus Ace 2 Pro’nun resmi duyurusu için Ağustos ayını bekliyoruz. Firmanın oyuncu telefonlarını aratmayacak yeni amiral gemisini bizler de merakla bekliyoruz.

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