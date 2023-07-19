Geçtiğimiz hafta OnePlus 12’nin render görüntüleri sızdırılmıştı. Bu sayede akıllı telefonun tasarımını yakından görmüştük. OnePlus 12’nin bir süredir teknik özellikleri de sızdırılıyordu. Geldiğimiz noktada bugün telefonun tüm özellikleri sızdırıldı. Detaylara bakalım.

Sızıntılara göre OnePlus 12, 120hz ekran yenileme hızına sahip bir ekran ile birlikte gelecek. Bu ekran 2K çözünürlüğü destekleyecek ve 6.7 inç büyüklüğünde olacak. Ekran paneli tarafında ise AMOLED bir panel kullanılacak.

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Akıllı telefon kaputun altında 2024 yılının amiral gemisi yonga seti olacak olan Snapdragon 8 Gen 3 yonga setine sahip olacak. Yonga setine 16 GB’a kadar LPDDR5x RAM ve 512 GB UFS 4.0 dahili depolama eşlik edecek. Bu yonga seti gücünü 100W kablolu, 50W kablosuz hızlı şarj desteğine sahip 5.400 mAh büyüklüğünde bir bataryadan alacak.

Kamera tarafında ise akıllı telefon arka tarafta üçlü bir arka kamera kurulumuna sahip olacak. Bu arka kamera kurulumunda OIS destekli 50 MP çözünürlüğünde ana kamera bulunacak. Bu ana kameraya 50 MP çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera ve OIS destekli 64 MP çözünürlüğünde periskop kamera eşlik edecek. Ön tarafta ise selfieler ve görüntülü aramalar için 32 MP çözünürlüğünde bir ön kamera bulunacak. Akıllı telefonda Hasselblad kamera sistemi bulunacak.